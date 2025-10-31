セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2025年10月30日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「くまのプーさん」 アクぬい For Amusementを紹介します☆

セガプライズ ディズニー「くまのプーさん」 アクぬい For Amusement

登場時期：2025年10月30日より順次

サイズ：全長約9×4.5×14cm

種類：全3種（プー、ティガー、ピグレット）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

アクリルとぬいぐるみを組み合わせた、新しいジャンルのグッズ”アクぬい”がセガプライズに登場。

「くまのプーさん」 アクぬい For Amusementは、付属のスタンドで遊びながら、「プー」たちをかわいく飾れるグッズです☆

今回ラインナップされる「くまのプーさん」デザインは「プー」「ティガー」「ピグレット」の3種類。

100エーカーの森の仲間たちを一緒に飾りたくなる、集めても楽しいプライズです。

また、「くまのプーさん」 アクぬい For Amusementは、同じシリーズでの組み合わせも可能。

集めて自分好みの組み合わせを作る楽しさもあるディズニーグッズです！

プー

「プー」のキュートなぬいぐるみとアクリルスタンドを組み合せた”アクぬい”。

大好きなハチミツ入りの壺もあり、ほかのキャラクターとの組み合わせも楽しめます☆

ティガー

元気なトラのぬいぐるみ「ティガー」も”アクぬい”に登場。

台座は100エーカーの森の立て看板が付いたデザインです！

ピグレット

「プー」と仲良しな、小さなブタのぬいぐるみ「ピグレット」

おもちゃの入ったリヤカーモチーフも台座に付いています☆

アクリルとぬいぐるみを組み合せた”アクぬい”に「くまのプーさん」デザインが登場。

セガプライズの「くまのプーさん」 アクぬい For Amusementは、2025年10月30日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

