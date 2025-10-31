プロ野球・巨人は31日、育成5位で交渉権を獲得したオイシックス新潟の知念大成選手の指名挨拶を行いました。

知念選手は左投げ左打ちの外野手、昨季はイースタンリーグで首位打者、今季は打率リーグ2位で打点王と最多安打のタイトルを獲得。フレッシュオールスターではホームランを放ちMVPに輝きました。

指名挨拶後、取材に応じた知念選手は「必死さを評価してくれました。自分が持っているものを何でもいいのでひとつでもいい方向に、優勝できるようにジャイアンツのためにやっていきたい」と意気込みました。

オイシックス新潟には元日本ハムの武田勝監督兼投手コーチや日本ハムや巨人でプレーした陽岱鋼選手、元阪神の郄山俊選手らプロ野球を経験した選手が所属していますが「いろいろな人から(プロになる)ヒントをいただいて、いいところを吸収してコミュニケーションを大事にしたのが大きいです。なかなかしゃべるのが得意ではない性格なんですけど、積極的に自分から、初めましての状態からしゃべるようにしていたので、そういうところがヒントになったと思います」と答えました。

また、記者から「ホームページには『おしゃべりが特技』と書いてありますが?」と突っ込まれると、「無理してます」と照れ笑いを浮かべ「自分のためになることだったら積極的にしゃべっていきたいと思っているので、(プロになっても)続けて意見だったりを求めて、聞くだけではなく考えることを大事にしながらコミュニケーションをクセづけていきたい。(自分は)特別すごい能力を持っているわけではないので、能力を持っている選手から何かひとつでもきっかけをしゃべることで得られたらと思います」とコメントしました。