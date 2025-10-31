◇MLBワールドシリーズ第5戦 ブルージェイズ 6-1 ドジャース(日本時間30日、ドジャー・スタジアム)

2025年のワールドシリーズはここまで5試合を終えていますが、様々な波乱が起こっています。

第1戦ではブルージェイズが6回にアディソン・バーガー選手が代打で満塁本塁打を放つなど、この回大量の一挙9得点。11-4と大勝しました。

第2戦ではドジャースの先発山本由伸投手が9回1失点と圧巻のピッチングを見せ、ポストシーズンの大舞台で自身2試合連続となる完投勝利を挙げました。

第3戦はブルージェイズのアレハンドロ・カーク選手が3ランを放つと、ドジャースは大谷翔平選手の2ホーマーをはじめとする計3本のホームランを放ち、5-5で延長戦に突入。延長戦では得点が生まれず両チームブルペンが空になる事態となります。延長18回になってドジャースはフレディ・フリーマン選手がサヨナラソロを放ち、6時間を超える死闘を制しました。

第4戦では大谷選手がメジャーリーグのワールドシリーズで史上初の二刀流で出場。大谷選手は投げては7回途中4失点、打っては3打数ノーヒットで勝利に導くことはできませんでした。

そして、第5戦では初回先頭から2者連続ホームランが飛び出します。ブルージェイズの先頭のデービス・シュナイダー選手と2番のウラジーミル・ゲレロJr.選手による二者連続ソロで2点を先制すると、中盤以降も得点を重ね、6-1で快勝しました。

ここまでの対戦成績ではブルージェイズが3勝2敗としており、世界一へあと1勝に迫りました。舞台を再びトロントへうつし、日本時間11月1日に第6戦が行われます。