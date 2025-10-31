『ピノキオ』や『ライオン・キング』のアートが大人かわいい！セガプライズ「ディズニーキャラクター 刺繍ポーチ」
セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2025年10月24日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ディズニーキャラクター 刺繍ポーチ」を紹介します☆
セガプライズ「ディズニーキャラクター 刺繍ポーチ」
登場時期：2025年10月24日より順次
サイズ：全長約15×5×10cm
種類：全4種（ふしぎの国のアリス、ピノキオ、ピーター・パン、ライオン・キング）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
セガプライズから、大人っぽいデザインの「ディズニーキャラクター 刺繍ポーチ」が登場。
前面に刺繍が施された、素朴でおしゃれなポーチです！
コスメやお菓子、小物類の収納にもぴったり。
持ち歩きしやすいサイズ感も魅力のひとつです。
ふしぎの国のアリス
『ふしぎの国のアリス』の刺繍ポーチ。
お花とおしゃべりをしている、主人公「アリス」の姿がデザインされています。
淡いピンクのポーチに白いお花の刺繍があしらわれた、華やかなディズニーグッズです。
ピノキオ
『ピノキオ』デザインの刺繍ポーチ。
「ピノキオ」の両隣には「正直ジョン」こと「J・ワシントン・ファウルフェロー」と「ギデオン」の姿が！
劇中のワンシーンを表現したようなアートの刺繍が、ファン心をくすぐります。
ピーター・パン
『ピーター・パン』デザインの刺繍ポーチ。
ポーチの中央には「ピーター・パン」と「ウェンディ」の刺繍が施されています。
黒地に、カラフルな糸の刺繍が映えてとってもかわいい！
ライオン・キング
『ライオン・キング』デザインの刺繍ポーチ。
「シンバ」「ティモン」「プンバァ」が仲良く歩いている様子が描かれています。
今にも楽しそうな歌声が聞こえてきそうなポーチです。
刺繍とキャラクターアートの組み合わせが上品で素敵！
セガプライズの「ディズニーキャラクター 刺繍ポーチ」は、2025年10月24日より順次全国のゲームセンターなどに登場します。
