セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2025年10月24日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ディズニーキャラクター 刺繍ポーチ」を紹介します☆

セガプライズ「ディズニーキャラクター 刺繍ポーチ」

登場時期：2025年10月24日より順次

サイズ：全長約15×5×10cm

種類：全4種（ふしぎの国のアリス、ピノキオ、ピーター・パン、ライオン・キング）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズから、大人っぽいデザインの「ディズニーキャラクター 刺繍ポーチ」が登場。

前面に刺繍が施された、素朴でおしゃれなポーチです！

コスメやお菓子、小物類の収納にもぴったり。

持ち歩きしやすいサイズ感も魅力のひとつです。

ふしぎの国のアリス

『ふしぎの国のアリス』の刺繍ポーチ。

お花とおしゃべりをしている、主人公「アリス」の姿がデザインされています。

淡いピンクのポーチに白いお花の刺繍があしらわれた、華やかなディズニーグッズです。

ピノキオ

『ピノキオ』デザインの刺繍ポーチ。

「ピノキオ」の両隣には「正直ジョン」こと「J・ワシントン・ファウルフェロー」と「ギデオン」の姿が！

劇中のワンシーンを表現したようなアートの刺繍が、ファン心をくすぐります。

ピーター・パン

『ピーター・パン』デザインの刺繍ポーチ。

ポーチの中央には「ピーター・パン」と「ウェンディ」の刺繍が施されています。

黒地に、カラフルな糸の刺繍が映えてとってもかわいい！

ライオン・キング

『ライオン・キング』デザインの刺繍ポーチ。

「シンバ」「ティモン」「プンバァ」が仲良く歩いている様子が描かれています。

今にも楽しそうな歌声が聞こえてきそうなポーチです。

刺繍とキャラクターアートの組み合わせが上品で素敵！

セガプライズの「ディズニーキャラクター 刺繍ポーチ」は、2025年10月24日より順次全国のゲームセンターなどに登場します。

