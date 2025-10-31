

大阪屋／黒毛牛ロースステーキ丼

岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェ。今回は秋の行楽シーズンということでテーマは「おでかけグルメ」です。岡山から、ドライブインで楽しめる絶品グルメを紹介します。

備前市の国道2号線沿いにある「大阪屋」は、今は少なくなった24時間営業のドライブインです。備前市出身のメジャーリーガー、ワールドシリーズで活躍中の山本由伸投手も通ったお店としても知られています。

こちらのおすすめが、国産の黒毛牛を使った丼（1419円）です。

（大阪屋／宮田雅人さん）

「国産牛を使っているので、とてもお肉がやわらかくておいしいっていうのと、丼なんでがっついてもらって、ご飯と一緒に食べてもらうのが一番おいしいかなと思います」

国産の黒毛牛はとろけるような食感と、濃厚なうま味が特徴です。焼き方にもこだわっています。

（大阪屋／宮田雅人さん）

「焼きすぎると、お肉がかたくなってしまうので。レアぐらいで仕上げるようには心がけています」

焼いたお肉をカット。自家製のたれと地元のしょう油を合わせた秘伝のソースをかけます。絶妙に甘辛い風味が肉のうま味を引き立て、かめばかむほど深い味わいが口いっぱいに広がります。

ちなみに、大阪屋で山本由伸投手がよく食べたメニューは……

（大阪屋／宮田雅人さん）

「答えは焼肉セットです。いつもよく来て食べてくれていました！」

もう一品。担々麺にホルモンをプラスしたオリジナルメニュー（1100円）です。

（大阪屋／宮田雅人さん）

「ホルモンの脂と、（豚肉）ミンチの脂と混ざって、すごくまろやかに仕上がっていますので」

備前みそをベースにしたピリ辛のオリジナルのたれが食欲を刺激。さらにまろやかなゴマ豚骨のスープがクセになること間違いなしです。

（大阪屋／宮田雅人さん）

「24時間やっていて、いつでも気軽に来てもらえるというのが、うちの良さだと思うので、おいしいものを作っていくので、ぜひ来てもらえるとうれしいです」

大活躍中のメジャーリーガーも通ったドライブインの絶品グルメ。いまならSNS映えすること間違いなしです。