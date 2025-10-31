サッカー元日本代表で、現在はスポーツ選手支援やイベント運営企画の会社社長を務める大津祐樹氏(35)が31日、自身のインスタグラムを更新。妻のテレビ朝日・久冨慶子アナウンサー(37)&長男との家族3ショットを公開した。



【写真】親ガメの背中に子ガメを乗～せ～て～♪これぞ幸せ家族

布団の上で戯れるように、下から父・母・子の順で家族3人がぴったり重なる写真とともに「サッカー選手だったんだっけ？サッカー選手と引退後の人生どっちが楽しいですか？正直今の方が最高に楽しい笑 結局自分次第。会社もどんどん大きく成長していて日々ワクワクする。家族のおかげで仕事に集中できているので感謝しかない」と投稿。6月に誕生した第2子については「※1人爆睡して写ってないです。笑」とつづった。



笑顔あふれる投稿にファンからは「もう1人上に乗っかるの楽しみね」「幸せそう」「素敵」「仲良し家族」といったコメントが寄せられている。



茨城県水戸市出身の大津氏は、東京・成立学園高から2008年にJリーグ・柏入団。ドイツの名門・ボルシアMGやオランダのVVVフェンロを経て柏復帰、横浜Mや磐田にも所属した。日本代表としても2試合出場、端正な顔立ちでも人気を集めた。久冨アナとは18年に結婚。現役引退後、元柏の酒井宏樹氏らと株式会社ASSISTを設立、代表取締役社長CEOに就任した。



