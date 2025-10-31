

SUNNYSIDE FIELDS／クラフトチョコレート

岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェ。今回は秋の行楽シーズンということでテーマは「おでかけグルメ」です。香川から、まんのう町長尾の「SUNNYSIDE FIELDS」を紹介します。

高松市中心部から車で約1時間、田園風景が広がる場所で、景色を楽しんだり、ヤギと触れ合ったり、ゆったりと過ごせる場所です。

そんなSUNNYSIDE FIELDSの推しは、カカオ豆から製造している「チョコレート」です。

（SUNNYSIDE FIELDS／古河晴輝さん）

「こちらの工房の方で、カカオ豆の仕入れから焙煎、加工、商品作りを行って届けています。まんのう町、香川、それから四国の豊かな自然のフルーツとか、農作物とクラフトチョコレートを合わせて作っています」

例えば、まんのう町でとれたイチジクに、父母ヶ浜の海水から作った塩などなど旬の食材や瀬戸内の名産品とコラボしたチョコレートがずらり。たくさんある中から好きな食材を自分で選ぶのは、さながら収穫体験です。

もちろん、コーヒーも自家焙煎。チョコレートと一緒に楽しんでください。

そんな、SUNNYSIDE FIELDSではランチも提供しています。「畑のカレーライス（1300円）」は、とにかく野菜がたっぷり。

（SUNNYSIDE FIELDS／古河晴輝さん）

「地元まんのう町のお米、ひまわり牛とお野菜。隠し味程度にクラフトチョコレートとコーヒーも少しだけ配合しています。地元の魅力を一皿にぎゅっと詰め込んだトッピングを楽しめる、そんなカレーライスになっています」

基本は焼き野菜だけがのっているカレーなので、いろんな野菜のピクルスや漬け物を好きなようにトッピングして楽しんでください。

こちらのカレーは季節限定メニューです。切り替えの時期は未定ですが、冬を迎える前に、野菜をたっぷり楽しめるピザが新たなランチメニューになる予定だそうです。

SUNNYSIDE FIELDSに行けば、まんのう町のおいしいものを全部味わえます。

（2025年10月31日放送「News Park KSB」より）