ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、オールシーズンで使うことができる、ディズニーデザイン「綿素材を使用した掛け布団カバー・枕カバー2点セット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「綿素材を使用した掛け布団カバー・枕カバー2点セット」ミッキー＆フレンズ

価格：6,990円（税込）

サイズ：【掛け布団カバー】約150×210cm、【枕カバー】約43×63cm用

セット内容：掛け布団カバー×1点、枕カバー×1点

品質：綿100％

ずれ防止ひも付き（6箇所）

枕カバーは合わせ式

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

※洗濯機をご使用の際は、洗濯ネットをご使用ください。

「ミッキー＆フレンズ」デザインの掛け布団カバーと枕カバーの2点セット。

どちらも賑やかなデザインで、カラフルで可愛い！

掛け布団カバーには、お揃いの色違いパジャマでパーティをする「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」、「ドナルドダック」、「デイジーダック」、「プルート」、「グーフィー」の愉快な姿がデザインされています。

枕カバーはパーティチケット柄に☆

ポップコーンなどもデザインされています。

＜素材アップ＞

オールシーズン快適な綿素材を使用。

さらっとしていて、心地よく眠ることができます。

掛け布団カバーと枕カバーそれぞれ裏側はピンクが基調となっています。

パジャマパーティを一緒に楽しんでいる気分！

オールシーズンで使うことができる、ディズニーデザイン「綿素材を使用した掛け布団カバー・枕カバー2点セット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

