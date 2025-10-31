パジャマ姿のミッキー＆フレンズ柄！ベルメゾン ディズニー「綿素材を使用した掛け布団カバー・枕カバー2点セット」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、オールシーズンで使うことができる、ディズニーデザイン「綿素材を使用した掛け布団カバー・枕カバー2点セット」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「綿素材を使用した掛け布団カバー・枕カバー2点セット」ミッキー＆フレンズ
© Disney
価格：6,990円（税込）
サイズ：【掛け布団カバー】約150×210cm、【枕カバー】約43×63cm用
セット内容：掛け布団カバー×1点、枕カバー×1点
品質：綿100％
ずれ防止ひも付き（6箇所）
枕カバーは合わせ式
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
※洗濯機をご使用の際は、洗濯ネットをご使用ください。
「ミッキー＆フレンズ」デザインの掛け布団カバーと枕カバーの2点セット。
どちらも賑やかなデザインで、カラフルで可愛い！
© Disney
掛け布団カバーには、お揃いの色違いパジャマでパーティをする「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」、「ドナルドダック」、「デイジーダック」、「プルート」、「グーフィー」の愉快な姿がデザインされています。
© Disney
枕カバーはパーティチケット柄に☆
ポップコーンなどもデザインされています。
© Disney
＜素材アップ＞
オールシーズン快適な綿素材を使用。
さらっとしていて、心地よく眠ることができます。
© Disney
掛け布団カバーと枕カバーそれぞれ裏側はピンクが基調となっています。
パジャマパーティを一緒に楽しんでいる気分！
オールシーズンで使うことができる、ディズニーデザイン「綿素材を使用した掛け布団カバー・枕カバー2点セット」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
