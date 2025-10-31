３１日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比３２．１１ポイント（０．８１％）安の３９５４．７９ポイントと続落した。

投資家心理がやや悪化する流れ。中国景気の先行き不安が強まっている。寄り付き前に国家統計局が公表した１０月の製造業ＰＭＩは４９．０と市場予想（４９．６）に届かず、景況判断の境目となる５０を７カ月連続で下回った。今月発表された月次統計では、デフレ傾向に改善がみられず、不動産投資の縮小傾向が継続している。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、ハイテク関連の下げが目立つ。産業向けＩｏＴ事業の富士康工業互聯網（６０１１３８／ＳＨ）が７．７％安、薄膜コンデンサー中国最大手の廈門法拉電子（６００５６３／ＳＨ）が７．５％安、電子部品メーカー大手の環旭電子（６０１２３１／ＳＨ）が６．３％安、フラッシュメモリー中国大手の北京兆易創新科技（６０３９８６／ＳＨ）が５．２％安、携帯端末ＯＤＭ（相手先ブランドによる設計・生産）の華勤技術（６０３２９６／ＳＨ）が４．０％安で引けた。

金融株もさえない。中国郵政儲蓄銀行（６０１６５８／ＳＨ）が２．７％、中国農業銀行（６０１２８８／ＳＨ）が１．２％、中国太平洋保険（６０１６０１／ＳＨ）が６．０％、中国人民保険集団（６０１３１９／ＳＨ）が３．０％、華泰証券（６０１６８８／ＳＨ）が４．５％、東方証券（６００９５８／ＳＨ）が４．１％ずつ下落した。公益株、資源・素材株、インフラ関連株、空運株なども売られている。

半面、医薬株は高い。津薬達仁堂集団（６００３２９／ＳＨ）が７．０％、万泰生物（６０３３９２／ＳＨ）と上海復星医薬集団（６００１９６／ＳＨ）がそろって２．５％、薬明康徳（６０３２５９／ＳＨ）が２．４％、江蘇恒瑞医薬（６００２７６／ＳＨ）が２．０％ずつ上昇した。消費関連株、自動車株も買われている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が０．９９ポイント（０．３８％）安の２６０．３４ポイント、深センＢ株指数が１０．６３ポイント（０．８１％）安の１３０５．４１ポイントで終了した。

