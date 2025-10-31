¡Ö·ëº§¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤¹¤ë30ÂåÃËÀ¡×¤ÎËöÏ©¡£¡Èº£¤Î¤Þ¤Þ¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¡É¤¬¼Â¤Ï´í¸±¤Ê¥ï¥±
¡½¡ÎÎø°¦¥³¡¼¥Á¡¦´Ø¸ýÈþÆà»Ò¡Ï¡½
¡¡YouTube¤ÇÆü¡¹¡¢Îø°¦¿´Íý¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÃË½÷¤ÎÎø°¦´Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢·ëº§ÁêÃÌ½ê¡Ö¥¨¡¼¥¹¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¡×¼çºË¤Î´Ø¸ýÈþÆà»Ò¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë3Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÃËÀ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿»ä¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ÈÃË½÷¤Î¿´Íý¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ç¼ÂÍÑÅª¤Ê¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡º§³è¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤Ë¤â¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤»¤Ê¤¤¡Ä
¡¡º§³è¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÂç¿Í¤ÎÃËÀ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö»Å»ö¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤é¡×¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¿ô¤«·î¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿ôÇ¯¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¿Í¤¬º£¤Î¾õÂÖ¤òÊÑ¤¨¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤·¹¸þ¤Ï¡Ö¸½¾õ°Ý»ý¥Ð¥¤¥¢¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï»ä¤¿¤Á¤Ë°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢º§³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÂç¤¤ÊÍî¤È¤··ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤³¤Î¸½¾õ°Ý»ý¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬º§³è¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡¸½¾õ°Ý»ý¥Ð¥¤¥¢¥¹¤È¤Ï²¿¤«
¡¡¸½¾õ°Ý»ý¥Ð¥¤¥¢¥¹¤È¤Ï¡¢¡Öº£¤Î¤Þ¤Þ¤¬°ìÈÖ°ÂÁ´¤À¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¿´ÍýÅª·¹¸þ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ÖÅ¾¿¦¤¹¤ì¤Ð¼ýÆþ¤¬¾å¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢º£¤Î¿¦¾ì¤òÎ¥¤ì¤ë¤Î¤ÏÉÔ°Â¤È¹Í¤¨¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¤¤Î¤â¡¢¤³¤Î¥Ð¥¤¥¢¥¹¤Î°ìÎã¤Ç¤¹¡£
¡¡º§³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£º§³è¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ë»²²Ã¤·¤¿Êý¤¬½Ð²ñ¤¤¤Ï¹¤¬¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢°ì¿Í¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ïµ¤¤¬°ú¤±¤ë¤È´¶¤¸¤ÆÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Æ¬¤Ç¤ÏÊÑ²½¤¬É¬Í×¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿´¤Ï¸½¾õ¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¢Æ°¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¼º¤¦¤â¤Î
¡¡¸½¾õ°Ý»ý¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢°ì¸«°Â¿´¤Ë»×¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢º§³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ïµ¡²ñÂ»¼º¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÌ¤Íè¤ò¼º¤¦¥ê¥¹¥¯¤¬È¼¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢30Âå¤ÎÃËÀ¤¬¤Þ¤À»þ´Ö¤Ï¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¤¿¾ì¹ç¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð40Âå¤Ëº¹¤·¤«¤«¤ê¡¢·ëº§¤ò´õË¾¤¹¤ë½÷À¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¿È¶á¤Ë¹¥°Õ¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿½÷À¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤«¤éÆ°¤«¤º¤Ë¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÈà½÷¤¬Â¾¤ÎÃËÀ¤È·ëº§¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸½¾õ¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ë¿´Íý¤Ï¡¢Æ±»þ¤ËÌ¤Íè¤Î²ÄÇ½À¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡£¾®¤µ¤Ê°ìÊâ¤ÇÎ®¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤ë
¡¡ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¸½¾õ¤ò°ìµ¤¤ËÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í¾®¤µ¤Ê°ìÊâ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì¤Íè¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ïº§³è¥¢¥×¥ê¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ß¤ë¡×¡Ö½µËö¤Ë°ìÅÙ¤À¤±º§³è¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ½é¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¤Ê¤ó¤Æ¼«Ê¬¤Ë¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¡¢»î¤·¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤òÀ°¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¶Ã¤¯¤Û¤É¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»öÎã¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¹ÔÆ°¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÉÔ°Â¤è¤ê¤â¡Ö°Õ³°¤È¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¼¡¤Î¹ÔÆ°¤Ø¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¸½¾õ°Ý»ý¥Ð¥¤¥¢¥¹¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÂÇ¤ÁÇË¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¤Âç¿Í¤ÎÃËÀ¤À¤«¤é¤³¤½µá¤á¤é¤ì¤ë°ìÊâ
¡¡30Âå¤ò²á¤®¤¿Âç¿Í¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢¼ã¤¤º¢¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Á³¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ËÇ¤¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤äÀ¸³è´Ä¶¤¬°ÂÄê¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¹ÔÆ°¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£½÷À¤ÏÂç¿Í¤ÎÃËÀ¤ËÍî¤ÁÃå¤¤ä¿®Íê´¶¤òµá¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÀÑ¶ËÀ¤Î¤Ê¤µ¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤·¤¢¤Ê¤¿¤¬°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ëÃËÀ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¼«Ê¬¤«¤éÆ°¤±¤ëÃËÀ¤Ç¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï°ìÁØºÝÎ©¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¥¸½¾õ¤òÄ¶¤¨¤¿Àè¤Ë¤¢¤ëÌ¤Íè
¡¡º§³è¤Ë¤ª¤±¤ë¸½¾õ°Ý»ý¥Ð¥¤¥¢¥¹¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Á³¤Ê¿´Íý¤Ç¤¹¡£
