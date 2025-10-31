わずか1年半で資産を倍増…元美容クリニック看護師が「投資」で成功できたワケ
10月から3000品目の値上げが実施され、仕事中の気分転換や集中力の維持に役立っていたペットボトル飲料は200円の大台を突破した。物価上昇の終わりが見えない中、今後に備えて投資を始めようと考えている読者も少なくないだろう。本格的に投資を始めてわずか1年半で資産を倍に増やし、数千万円を運用する金子和美さん（仮名・38歳）は、「投資は今すぐ始めるべき」と断言する。
◆貯金や投資とは無縁の生活を送っていたが…
夫と2人の子供と暮らす金子さんは長年、美容業界で働いてきた。
「私は国立の看護学部を卒業後、’12年に美容クリニックで看護師として働き始めました。当時は美容業界がバブリーな時期で、年収は最高で700万円くらいもらっていたと思います。2か月に1回のペースでボーナスが出ていたこともあって、美容代に年数百万円は使っていました。今にして思うと、貯金や投資とは無縁の世界でしたね（笑）」
そんな華やかな生活を送っていた金子さんが投資を始めたのは’17年ごろだったという。
「以前から投資に興味があったものの、なかなか学ぶ時間が取れなくて……。1人目の子供の育児休暇中の空いた時間を利用して勉強しようと思い、本屋で手にしたのがインデックス投資の本でした。当時はインデックス投資が今ほど知られていませんでしたが、これなら知識ゼロでも貯金感覚で気軽にスタートできると考えて、毎月コツコツ積立を始めました」
◆天職だった美容クリニックを退職
投資は堅調だったというが、仕事には大きな変化が生まれる。
「2人の子育てと家事、仕事を両立させるのが大変で、ある日体調を崩してしまい……。このまま職場に復帰するのは難しいと考えて、8年間お世話になった美容クリニックを退職することにしました」
金子さんが退職した‘20年は、折しも新型コロナが流行し始めた時期。金子さんは育児に専念し、‘21年頃から個人事業主として美容関係の仕事を再び始めた。
「化粧品のセットをインターネットで販売したり、コロナが落ち着いてからはサロンを開いたりしましたね。今も続けていますが、投資に注力しているので、新規のお客さまは取っていません。既存のお客様を相手に細々と続けているので、美容クリニックで働いていた時と比べても収入はほとんどないんですよ」
◆コロナ禍の機会損失を後悔して投資に専念
金子さんが投資に注力するようになったのは、「コロナ禍での苦い経験があったから」だと振り返る。
「コロナショックで市場が急落している時、知識はあるので『安いタイミングで買えばいい』ことはわかるんです。でも、なぜ安くなっているのかちゃんと理解できていなかったのと、これまで経験がなかったので、怖くて手を出せませんでした」
チャンスを逃してしまった金子さんは、投資をちゃんと学びたいという思いが強くなったという。
「私がこれまでやっていたのは投資じゃないなって。自分でしっかり判断して、リスクを取りながら投資をしたいと思い立ち、いろいろ調べて個人的に興味のあった個別米国株を学べるスクールに入ることを決めました」
◆1年で元を取ると決めてスクールに入学
‘23年にとある投資スクールに入学した金子さんは、受講料を1年で取り返すべく一念発起。1年間、空き時間をすべて投資に費やした結果、資産を1年半で倍に増やし、現在は数千万円を運用している。
「投資のプロにちゃんと学んでわかったことは、投資はスポーツと同じであるということ。例えば、野球も素振りをしないとバットにボールを当てられないですよね？ 投資も仕組みを学んだうえで実践しないと身につきません。投資スクールを選ぶときは、講師が投資で結果を出していることはもちろん、マンツーマンで指導してくれるところに決めてちゃんと取り組めば、成功できると思います」
とはいえ、投資には倹約も必要になるはず。華やかな生活から切り換えるのは大変だったのではないか。
「確かに、スクールには堅実な方が多いですし、倹約家のほうが短期間で資産を貯められると思います。でも、私に倹約生活は絶対無理。ストレスで爆買いしちゃいそうなので、ライフスタイルは今も変えていませんが、投資を学んだことでリターンのないものはお金を使わなくなりました。今は家族のためにお金も時間も惜しみなく使っています」
【黒田知道】
◆貯金や投資とは無縁の生活を送っていたが…
「私は国立の看護学部を卒業後、’12年に美容クリニックで看護師として働き始めました。当時は美容業界がバブリーな時期で、年収は最高で700万円くらいもらっていたと思います。2か月に1回のペースでボーナスが出ていたこともあって、美容代に年数百万円は使っていました。今にして思うと、貯金や投資とは無縁の世界でしたね（笑）」
そんな華やかな生活を送っていた金子さんが投資を始めたのは’17年ごろだったという。
「以前から投資に興味があったものの、なかなか学ぶ時間が取れなくて……。1人目の子供の育児休暇中の空いた時間を利用して勉強しようと思い、本屋で手にしたのがインデックス投資の本でした。当時はインデックス投資が今ほど知られていませんでしたが、これなら知識ゼロでも貯金感覚で気軽にスタートできると考えて、毎月コツコツ積立を始めました」
◆天職だった美容クリニックを退職
投資は堅調だったというが、仕事には大きな変化が生まれる。
「2人の子育てと家事、仕事を両立させるのが大変で、ある日体調を崩してしまい……。このまま職場に復帰するのは難しいと考えて、8年間お世話になった美容クリニックを退職することにしました」
金子さんが退職した‘20年は、折しも新型コロナが流行し始めた時期。金子さんは育児に専念し、‘21年頃から個人事業主として美容関係の仕事を再び始めた。
「化粧品のセットをインターネットで販売したり、コロナが落ち着いてからはサロンを開いたりしましたね。今も続けていますが、投資に注力しているので、新規のお客さまは取っていません。既存のお客様を相手に細々と続けているので、美容クリニックで働いていた時と比べても収入はほとんどないんですよ」
◆コロナ禍の機会損失を後悔して投資に専念
金子さんが投資に注力するようになったのは、「コロナ禍での苦い経験があったから」だと振り返る。
「コロナショックで市場が急落している時、知識はあるので『安いタイミングで買えばいい』ことはわかるんです。でも、なぜ安くなっているのかちゃんと理解できていなかったのと、これまで経験がなかったので、怖くて手を出せませんでした」
チャンスを逃してしまった金子さんは、投資をちゃんと学びたいという思いが強くなったという。
「私がこれまでやっていたのは投資じゃないなって。自分でしっかり判断して、リスクを取りながら投資をしたいと思い立ち、いろいろ調べて個人的に興味のあった個別米国株を学べるスクールに入ることを決めました」
◆1年で元を取ると決めてスクールに入学
‘23年にとある投資スクールに入学した金子さんは、受講料を1年で取り返すべく一念発起。1年間、空き時間をすべて投資に費やした結果、資産を1年半で倍に増やし、現在は数千万円を運用している。
「投資のプロにちゃんと学んでわかったことは、投資はスポーツと同じであるということ。例えば、野球も素振りをしないとバットにボールを当てられないですよね？ 投資も仕組みを学んだうえで実践しないと身につきません。投資スクールを選ぶときは、講師が投資で結果を出していることはもちろん、マンツーマンで指導してくれるところに決めてちゃんと取り組めば、成功できると思います」
とはいえ、投資には倹約も必要になるはず。華やかな生活から切り換えるのは大変だったのではないか。
「確かに、スクールには堅実な方が多いですし、倹約家のほうが短期間で資産を貯められると思います。でも、私に倹約生活は絶対無理。ストレスで爆買いしちゃいそうなので、ライフスタイルは今も変えていませんが、投資を学んだことでリターンのないものはお金を使わなくなりました。今は家族のためにお金も時間も惜しみなく使っています」
【黒田知道】