歴史上の人物には同性愛に関する逸話が数多く残されている。中国文学者で明治大学 教授の加藤徹さんは「中国の故事成語にも同性愛にまつわるものがある。昔の東アジアの権力者階層にとって、子孫を作る義務とは無縁な同性愛は当人どうしの自由な純愛だった。異性愛では得られないものがあったのではないか」という――。（第1回）

■時の権力者たちが愛した「男寵」

歴史を振り返ると、女の権力者による「逆ハーレム」の事例は数えきれないほどある。また、男を愛す男の権力者もいた。

ここでは 変則的な存在である男寵についても言及しておく。「面首」は、女の権力者に囲われる異性愛的男妾を指す。これに対して、男の権力者が囲う同性愛的男妾を漢文では「男寵」（だんちょう。なんちょう）と呼ぶ。男寵関連の故事成語に「龍陽君(りゅうようくん)」「分桃(ぶんとう)」「断袖(だんしゅう)」 などがある。

故事『男袖』の由来となった官人、董賢（写真＝金古良／CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）

『戦国策』魏策に載せる話。

紀元前4四世紀の末ごろ、戦国時代の魏(ぎ) の国の王が、龍陽君という男寵といっしょに船に乗り、釣りを楽しんだ。龍陽君は魚を10十匹あまり釣り上げると、涙を流した。

■いずれ捨てられてしまう……

魏王が「なにか心配ごとでもあるのか。言ってごらん」と言うと、龍陽君は「心配ごとはございません」「ならば、なぜ泣く」「王様のために釣った、この魚のせいです」「どういうことだ」「臣ははじめ、魚が釣れて嬉しく思いました。でも、そのあと大きな魚が釣れると、すでに釣った雑魚を捨てたくなりました。そこでふと気づいたのです。臣は、こんな不細工な顔ですが、王様の枕席に侍るお役目をいただき、人の上に立つ厚遇をいただいております。でも、天下の美人は多うございます。いずれ臣も雑魚のように捨てられるのではないかと思い、つい涙を流してしまったのです」。

魏王は「ありえん。どうしてすなおに打ち明けてくれなかったのか」と言い、国中にお触れを出した。「今後、余に美人を薦める者がいたら、一族皆殺しの極刑にする」。

男女のあいだでもまれな、一途な愛である。

■王と美男子が桃を分けて食べあい

「分桃（※）」の出典は『韓非子(かんぴし)』説難(ぜいなん)である。

※男性同士の同性愛を意味する。

中国の周・春秋時代から戦国時代にかけて現在の河南省の一部を支配した諸公国の一つ衛の第29代君主・霊公は『論語』にも登場する暗君である。彼はいわゆる「両刀づかい」だった。淫乱の評判がある南子（※）だけでなく、彌子瑕(びしか)という名の美少年も寵愛していた。

※霊公の夫人。同じく諸公国の一つだった宋に生まれ、霊公に嫁いだ。性に奔放で宋の君主の息子 ・公子朝と通じていたとする説がある。孔子は南子から謁見を強制されたあと、弟子にむかい「もし私があやまちをしていたら、天が私を見捨てるだろう」と身の潔白を誓ったという。

衛の国の法律では、君主の馬車に無断で乗ると足斬りの刑になった。彌子瑕の母親が病気になったときのことだ。夜、その知らせを聞いた彌子瑕は、霊公の命令だと嘘を言って、霊公の馬車で駆けつけたが、霊公は「親孝行だな。母親のために、足斬りの刑も恐れないとは」と褒めた。

■男寵が年を取ると態度が豹変

別の日、霊公と彌子瑕は果樹園へ遊んだ。彌子瑕が桃を食べると、甘かったので、最後まで食べず、残りの半分を霊公に食べさせた。これが「分桃」の故事である。霊公は「余を愛してくれている証拠だ」と喜んだ。

弥子瑕が食べかけの桃を霊公に食べさせている様子（写真＝橘守国『絵本故事談』より／CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）

年月がたち、彌子瑕の容色が衰えると、霊公の愛も冷めた。霊公は「こやつは昔、余の馬車に勝手に乗り、余に食べ残しの桃を食わせおった」と言い、彌子瑕を罰した。

著者である韓非子は、彌子瑕の行為が変わっていないのに賞罰が変わったのは、霊公の寵愛が変わったせいであり、一般的な宮仕えも同様のリスクがあると注意を促している。同性愛者どうしの特殊な事例ではなく、普遍的な人間関係の一例として挙げている。キリスト教圏やイスラム教圏ほど、タブー視されていなかったことがわかる。

■母の怒りを買った皇太子の同性愛

美女を愛した武帝（※）も、実はバイセクシュアル（両性愛者）だったという説がある。武帝が寵愛したのは、韓嫣(かんえん) （？─前137年）という幼なじみの学友である。

※前漢の第7代皇帝

前漢の武帝（写真＝聖君賢臣全身像冊／CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）

『史記』佞幸列伝によると、まだ十代だった武帝は、いつも韓嫣と寝起きを共にするほどべったりと仲が良く、韓嫣は武帝といっしょに後宮の「永巷( えいこう)」にさえ出入りした。永巷は、下働きの宮女たちの部屋が長屋のように並ぶ区画を指す。罪を得た妃を押し込める後宮内の監獄も、ここにあった。「韓嫣は後宮の女性と密通している」という噂も立った。

王皇太后（武帝の生母）は以前から武帝と韓嫣の関係を苦々しく思っていたが、この噂を聞いて激怒し、韓嫣に自殺を命じる。武帝は陳謝したが、まだ即位して間もないこともあり、皇太后の怒りを解くことはできなかった。結局、韓嫣は死んだ。

■同性愛こそが自由恋愛だった時代があった

武帝は、韓嫣の弟の韓説(かんえつ) も寵愛し、引き立てた。

加藤徹『後宮 殷から唐・五代十国まで』（角川新書）

武帝と韓嫣のあいだの感情が、同性愛的なものだったのかどうか、『史記』の記述からはわからない。ただ、女性のあでやかな美しさをあらわす「嫣」という漢字で呼ばれていることもあり、中国では韓嫣を男妾と見る人が多い。

若き日の織田信長と犬千代（前田利家）の関係も同様である。犬千代は信長の小姓として夜も不寝番として仕えただけだ、と見る人もいれば、二人は「衆道」の関係にあったと見る人もいる。真相は永遠に不明だが、後者の説を採る人が比較的多い。

あえて極論を言うと、昔の東アジアの権力者階層にとって、異性愛はむしろ不純だった。儒教的な結婚は、親が決める家どうしの結婚であり、当人どうしの自由恋愛は「野合」とされた。その意味で、儒教圏の異性婚は、閨閥(けいばつ)を結ぶための政略結婚や、子孫を増やして権力基盤を固める宗族インフラ製造など、家の都合を優先する打算ずくめの不純なものだ。

それに比べると、子孫を作る義務とは無縁な同性愛は、当人どうしの自由な純愛であった。

日本史でも、平安時代末の権力者だった藤原頼長(ふじわらのよりなが)の日記『台記(たいき)』を読むと、男色行為が人間どうしの信頼関係を構築する方法になっていたことがわかる。

東アジアの男寵の歴史を、単に性欲の視点から面白半分に見るのは、適切ではない。

