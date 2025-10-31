森永製菓は、“お菓子をこえる「をかし」な体験を”をコンセプトにしたブランド「TAICHIRO MORINAGA」（タイチロウ モリナガ）から、「TAICHIRO MORINAGA 和みテリーヌショコラ」を11月1日に森永ダイレクトストア（森永製菓の通信販売）において期間・数量限定で発売する。

今回発売する「和みテリーヌショコラ」は、濃厚なチョコレートに、日本独自の旨味調味料“しょうゆ”を合わせることで、深みのあるコクと奥行きのある味わいを引き出したテリーヌショコラ。テリーヌショコラにスプーンを入れた瞬間、なめらかな感触が広がり、一口味わえば、芳醇なチョコレートがとろけるように口いっぱいに広がる。チョコレートとしょうゆのまろやかな旨みが繊細に重なり合い、五感で味わう美味しさに没入できる、特別なひとときを提供する。

商品特長は、芳醇な香りと華やかさが特徴のカカオ分70％のハイカカオチョコレートを使用。なめらかなくちどけで、口いっぱいにカカオの香りが広がる。日本独自の旨味調味料である“しょうゆ”を隠し味に使用した。和のコクが、カカオの香ばしさと重なり、深い旨みを演出する。森永製菓の焼きチョコ研究の知見から、焼くことによって生まれる深い味わいに着目。丁寧に焼き上げることで、従来のチョコレートでは味わえない“うまみの広がり”を実現した。常温で食べると、口の中でなめらかにほどける食感、際立つカカオの香りを愉しめる。冷蔵庫で冷やして食べると、口の中で冷たいチョコがとろけるような、ひんやり心地よい食感を愉しめる。



「TAICHIRO MORINAGA 和みテリーヌショコラ」

「TAICHIRO MORINAGA（タイチロウモリナガ）」は、2016年に立ち上げた森永製菓の創業者、森永太一郎の名を冠したコンセプトブランド。1899年、西洋菓子がなじみのない時代に、森永製菓の創業者 森永太一郎はキャラメルを日本で初めて製造販売した。未知なる驚きを体験した明治時代の人々と同じように、今また森永製菓は、120余年かけて磨き上げた菓子づくりの技術で、“美しい、見事だ、趣がある、心が惹かれる”といった「をかし」な体験を新たな驚きと共に消費者に届けることを目指している。

［小売価格］3024円（税込）

［発売日］11月1日（土）

