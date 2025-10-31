“リスク”を恐れずに佐々木麟太郎獲りに動いたソフトバンクの評価は？ 「打てる捕手」を指名した西武が広げた可能性【ドラフト総評／パ・リーグ編】
ソフトバンクに1位指名された佐々木(C)Getty Images
オリックスの“独自戦略”は面白いが…
去る10月23日に行われたプロ野球のドラフト会議では、支配下で73人、育成で43人の合計116人が指名を受けた。
今年もさまざまなドラマを生んだドラフトにあって、果たしてどの球団の指名が優れていたのか。「即戦力」「将来性」「戦略」の観点と、それらを総合した評価について、A、B、Cの3段階で採点したいと思う。今回はパ・リーグの6球団を掘り下げる。
【関連記事】“目玉”の立石を引き当てた阪神は3項目で「A評価」 即戦力左腕の単独指名も疑問が残った巨人の選択とは？【ドラフト総評／セ・リーグ編】
―――◆―――◆―――
【ソフトバンク】
即戦力：B
将来性：B
戦略：B
総合：B
1位では佐々木麟太郎（スタンフォード大・内野手）を指名。DeNAとの抽選の末に見事に引き当てた。メジャーリーグ挑戦を目指す本人の可能性を考えれば、入団辞退のリスクも大きいが、野手の太い柱となる選手が必要なチーム事情と、佐々木の打者としてのスケールを考えると、この思い切った姿勢は高く評価したい。
また、5位で社会人屈指の強打者である高橋隆慶（JR東日本・内野手）を指名してリスクヘッジした点も評価できる。大学生投手の3人は1つずつ順位が高いようにも見えたが、稲川竜汰（九州共立大・投手）と相良雅斗（岐阜協立大・投手）は将来性の高さ、鈴木豪太（大阪商業大・投手）は数の少ない本格派サイドスローということで特徴が分かりやすい指名だった。
【日本ハム】
即戦力：B
将来性：B
戦略：C
総合：C
1位で2度の抽選を外して大川慈英（明治大・投手）を指名。リリーフの即戦力投手が欲しいというチーム事情は分かるが、万全な成績をあげたのは4年秋だけであり、高校時代からの成長度合いが期待されたほどではなかったことを考えると、1位という指名には疑問が残り、その点が低い評価となった。
一方で2位のエドポロ・ケイン（大阪学院大・外野手）はスケールの大きさと長打力、3位の大塚瑠晏（東海大・内野手）は、即戦力水準の守備力と特長のある野手を指名できた点はプラスだ。昨年が投手中心の指名だった傾向を考えると、2年で見た時のバランスは悪くなかった。
【オリックス】
即戦力：C
将来性：A
戦略：C
総合：C
1位で石垣元気（健大高崎・投手）を外し、同じ高校生右腕の藤川敦也（延岡学園・投手）を指名。藤川も将来性のある投手だが、石垣と比べるとかなり評価が落ちる印象で、1位に繰り上げた点は疑問が残る。
2位から4位までも高校生を並べたが、順位的に違和感がなかったの、は2位の森陽樹（大阪桐蔭・投手）だけという印象だ。高校生の有望株が少ないからこそ、逆に高校生を多く指名するという独自戦略は面白いが、チーム事情や大学生にも将来性の高い選手が多かった今ドラフトの顔ぶれを考えると、もう少しシンプルに成功する確率が高そうな選手を狙った方が良かったのではないだろうか。
ロッテが1位指名を成功させた石垣。高校球界でも屈指の球威はプロでも即戦力として考えられる水準だ(C)産経新聞社
即戦力高校生の石垣元気を引き当てたロッテの評価は？
【楽天】
即戦力：B
将来性：B
戦略：B
総合：B
1位では藤原聡大（花園大・投手）、2位では伊藤樹（早稲田大・投手）と大学生投手を上位で指名。藤原はボールの力、伊藤は投球術に長所がある投手で、タイプの異なる選手を並べた点は面白い印象だ。
さらに3位の繫永晟（中央大・内野手）も強打者タイプの右打ちの内野手でチームの補強ポイントにマッチ。4位以降も将来の正捕手候補、将来性のある投手、リリーフの即戦力投手、辰己涼介が抜ける可能性のある外野手を補強。どの選手も順位感的に違和感はなく、全体的に見ても狙いが分かりやすい指名だった。
【西武】
即戦力：A
将来性：B
戦略：B
総合：A
1位では小島大河（明治大・捕手）を公言して単独指名に成功。捕手は古賀悠斗がレギュラーとしては少し不安で控えも手薄であり、また打線の強化という意味でも小島は補強ポイントにマッチしている。
2位の岩城颯空（中央大・投手）、3位の秋山俊（中京大・外野手）、4位の堀越啓太（東北福祉大・投手）は全員が上位指名の可能性もあった大学球界の実力者であり、投手、野手ともに大きな戦力アップとなった印象を受ける。支配下の高校生は5位の横田蒼和（山村学園・内野手）だけだったが、育成で多く指名しており、昨年有望な高校生投手を獲得していることを考えると納得のいく指名だった。
【ロッテ】
即戦力：B
将来性：A
戦略：A
総合：A
1位で今ドラフトにおける「投手の目玉」であった石垣元気（健大高崎・投手）を抽選で引き当てたのは何よりも大きい。高校生だが、短いイニングのボールの勢いは圧倒的であり、リリーフであれば早くから戦力となる可能性も高い。
さらに2位では大学球界屈指の左腕である毛利海大（明治大・投手）、下位でも力のある社会人投手2人を指名し、投手陣の補強という点では狙い通りの指名だった印象だ。また、野手も今年の高校生では屈指の長打力を誇る桜井ユウヤ（昌平・内野手）、打てる捕手で内野手も兼任する岡村了樹（富島・投手）を指名。本当の意味での即戦力は毛利だけという印象だが、将来をよく見据えた指名戦略に見えた。
[文:西尾典文]
【著者プロフィール】
1979年生まれ。愛知県出身。筑波大学大学院で野球の動作解析について研究し、在学中から専門誌に寄稿を開始。修了後も主に高校野球、大学野球、社会人野球を中心に年間400試合以上を現場で取材。2017年からはスカイAのドラフト中継でも解説を務めている。