風吹ジュン、映画の見どころを熱弁「そのままのカトリーヌ・ドヌーヴが映っている」
俳優の風吹ジュンが10月31日、都内で行われた映画 『SPIRIT WORLD -スピリットワールド-』全国拡大公開初日記念舞台あいさつに登壇した。
【集合ショット】素敵…！笑顔で手を振る堺正章＆竹野内豊ら
冒頭のあいさつで、風吹は「本当にようこそおいでくださいました」と集まった観客に向けて感謝を述べ、「2年ぶりですよね」と同じく登壇した竹野内豊、堺正章、エリック・クー監督に笑顔を向けた。
続けて風吹は「残念なのは、ここにカトリーヌ・ドヌーヴがいないこと」とこの日は参加できなかった主演のカトリーヌ・ドヌーヴに触れ、本作でのドヌーブについて「自然な姿が表現されている。過去の作品でいろんなドヌーブの姿を見ていると思いますけど、ここでその（自然な）姿が見られると思います」と強くアピールした。
最後のあいさつでは、「こんなすてきなスピリチュアルな映画が作れるんだって不思議な感覚でした」と驚きがあったと明かし、「スクリーンを通していろいろ感じていただけたら」と呼びかけた風吹。そして「本当に私が大好きなのは、やっぱりそのままのドヌーブが映っている。これはやっぱり、エリック監督でなければこういうふうに映らなかったんじゃないかって思うぐらい近くに感じていただける」と改めて作中のドヌーブのたたずまいを称賛した。
フランスを代表する名優カトリーヌ・ドヌーヴが、日本で撮影に臨んだ同作。コンサートで訪れた日本で命を落とし、さまよえる魂となったフランス人歌手・クレア（カトリーヌ・ドヌーヴ）が、ユウゾウ（堺）と出会い、ユウゾウの元妻・メイコを探す息子・ハヤト（竹野内）を見守る旅に出る。
ほかに、竹野内豊、堺正章、エリック・クー監督が登壇した。
【集合ショット】素敵…！笑顔で手を振る堺正章＆竹野内豊ら
冒頭のあいさつで、風吹は「本当にようこそおいでくださいました」と集まった観客に向けて感謝を述べ、「2年ぶりですよね」と同じく登壇した竹野内豊、堺正章、エリック・クー監督に笑顔を向けた。
続けて風吹は「残念なのは、ここにカトリーヌ・ドヌーヴがいないこと」とこの日は参加できなかった主演のカトリーヌ・ドヌーヴに触れ、本作でのドヌーブについて「自然な姿が表現されている。過去の作品でいろんなドヌーブの姿を見ていると思いますけど、ここでその（自然な）姿が見られると思います」と強くアピールした。
フランスを代表する名優カトリーヌ・ドヌーヴが、日本で撮影に臨んだ同作。コンサートで訪れた日本で命を落とし、さまよえる魂となったフランス人歌手・クレア（カトリーヌ・ドヌーヴ）が、ユウゾウ（堺）と出会い、ユウゾウの元妻・メイコを探す息子・ハヤト（竹野内）を見守る旅に出る。
ほかに、竹野内豊、堺正章、エリック・クー監督が登壇した。