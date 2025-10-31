『DOWNTOWN＋』開始前日に専用アプリ登場 スマホ版だけでなくテレビ版もリリース
あす11月1日開始する新配信サービス『DOWNTOWN＋』の専用アプリ（スマホ版／テレビ版）が、開始前日の10月31日にリリースされた。
【画像】『DOWNTOWN＋』「きもっち悪いダンス選手権」募集開始
公式Xで「皆様からの多くのご要望にお応えし、本日10月31日(金)よりアプリ（スマホ/TV）をリリースいたしました！」と報告。正式なサービス開始は11月1日午後9時（予定）からの『松本人志による生配信』となるが、「当日の混雑を避け、スムーズにサービスをご利用いただくため」として、事前のダウンロードを呼びかけた。
スマホアプリとテレビアプリのログイン方法も画像で説明し、「準備を済ませて、サービス開始まで今しばらくお待ちください」と告知した。
松本の生配信では、同日公開されるコンテンツの内容のほか、松本による新企画、さらにユーザー参加企画への参加者の募集も行われ、生配信の終了時間に合わせ、松本がプロデュース・出演する新コンテンツ4タイトルと、松本、浜田雅功が各々出演した過去のテレビ番組や映画等を一挙公開される流れとなる。
その後の配信スケジュールについては、11月3日以降は毎週、月曜日にダウンタウン過去出演作品、水曜日と金曜日に松本オリジナル作品を更新していく（いずれも午後5時を予定・変更の場合あり）。その後も松本による月1〜2回の生配信（土曜日、不定期）や、多くの新企画が実施される。浜田の新しいコンテンツは追って発表される。
金額は月額1100円、年額1万1000円。そのほか動画サブスクサービスとのセットプランなども展開される。
【画像】『DOWNTOWN＋』「きもっち悪いダンス選手権」募集開始
公式Xで「皆様からの多くのご要望にお応えし、本日10月31日(金)よりアプリ（スマホ/TV）をリリースいたしました！」と報告。正式なサービス開始は11月1日午後9時（予定）からの『松本人志による生配信』となるが、「当日の混雑を避け、スムーズにサービスをご利用いただくため」として、事前のダウンロードを呼びかけた。
松本の生配信では、同日公開されるコンテンツの内容のほか、松本による新企画、さらにユーザー参加企画への参加者の募集も行われ、生配信の終了時間に合わせ、松本がプロデュース・出演する新コンテンツ4タイトルと、松本、浜田雅功が各々出演した過去のテレビ番組や映画等を一挙公開される流れとなる。
その後の配信スケジュールについては、11月3日以降は毎週、月曜日にダウンタウン過去出演作品、水曜日と金曜日に松本オリジナル作品を更新していく（いずれも午後5時を予定・変更の場合あり）。その後も松本による月1〜2回の生配信（土曜日、不定期）や、多くの新企画が実施される。浜田の新しいコンテンツは追って発表される。
金額は月額1100円、年額1万1000円。そのほか動画サブスクサービスとのセットプランなども展開される。