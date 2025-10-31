“目玉”の立石を引き当てた阪神は3項目で「A評価」 即戦力左腕の単独指名も疑問が残った巨人の選択とは？【ドラフト総評／セ・リーグ編】
盤石の陣容で今季のセ・リーグを勝ち抜けた藤川阪神。今秋のドラフトも徹底した戦略が見られた充実の内容となった(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext
佐々木麟太郎を獲りに行ったDeNAの評価は？
去る10月23日に行われたプロ野球のドラフト会議では、支配下で73人、育成で43人の合計116人が指名を受けた。
今年もさまざまなドラマを生んだドラフトにあって、果たしてどの球団の指名が優れていたのか。「即戦力」「将来性」「戦略」の観点と、それらを総合した評価について、A、B、Cの3段階で採点したいと思う。今回はセ・リーグの6球団を掘り下げる。
【阪神】
即戦力：A
将来性：B
戦略：A
総合：A
今ドラフトの目玉であった立石正広（創価大・内野手）を3球団競合の末に引き当てると、2位でも大学球界屈指の強打者である谷端将伍（日本大・内野手）を指名に成功。両雄は同じ内野手だが、あらゆるポジションをマルチにこなせる。再来年からのDH制導入に、主砲・佐藤輝明の将来的なメジャー移籍を見越しても、会心の指名だった印象だ。
さらに3位で示した岡城快生（筑波大・外野手）も、今オフにFAとなる近本光司の後釜候補として期待できる選手であり、補強ポイントにマッチしている。2位以降で投手を重視する球団が多い中で、戦力層が厚い投手陣の強さを生かして野手を重視したという点も納得のいくドラフトだった。
【DeNA】
即戦力：A
将来性：C
戦略：B
総合：B
1位では佐々木麟太郎（スタンフォード大・内野手）を指名。ソフトバンクとの抽選を外して交渉権獲得には至らなかったが、「現在の延長線上に優勝はない」という方針でチームの大黒柱となりうる選手を狙った姿勢は評価できる。ただ、外れ1位から5位までは大学生と社会人の即戦力候補を集め、比較的無難な指名に終わった印象だ。
小田康一郎（青山学院大・内野手）、宮下朝陽（東洋大・内野手）、成瀬脩人（NTT西日本・内野手）とタイプの異なる3人を指名し、内野手の層が厚くなった点は評価できるが、投手の2人については違う意味でプロでは不安が残るタイプではある。人選、人数とも違う選択肢があったような印象は否めない。
【巨人】
即戦力：A
将来性：C
戦略：C
総合：C
1位では事前に公表していた竹丸和幸（鷺宮製作所・投手）の単独指名に成功。左の先発投手が不足し、助っ人左腕のフォスター・グリフィンの去就も不透明な情勢を考慮しても今回の単独指名は理解できる。ただ、気になったのがそれ以降の指名だ。
2位の田和廉（早稲田大・投手）は完全なリリーフタイプで、即戦力を期待して指名したと思われるが、大勢と船迫大雅という似たタイプの投手にまだ力があることを考えると、高順位で指名した点に疑問が残る。また、大学生、社会人の二遊間の選手の指名は今年で4年連続となる。主力の吉川尚輝が手術を受けたという影響もありそうだが、内野手争いでは、今季に外野を守るケースが目立った中山礼都も控えており、優先する必要があったかは微妙だ。
中日に単独指名された中西。その安定感は今季の大学球界でナンバーワンだ(C)産経新聞社
大学ナンバーワン投手を引き当てた中日の充実指名。ただ…
【中日】
即戦力：A
将来性：B
戦略：B
総合：B
1位では大学ナンバーワン投手の呼び声高かった中西聖輝（青山学院大・投手）の単独指名に成功。2位でも大学球界屈指の安定感を誇る桜井頼之介（東北福祉大・投手）を指名し、ともに1年目からある程度の戦力となることが期待できる。3位では逆にスケールが魅力の篠崎国忠（徳島インディゴソックス・投手）を指名し、投手陣の補強については大きなプラスとなった印象だ。
もっとも、現有戦力の野手陣にまだまだ課題が多い中で、これだけ投手を優先したというのは懸念ポイントではある。指名した野手も5位と6位の大学生2人は中日のみが調査していたとのことで、「打てる選手」が必要なチーム事情を考えても他のチョイスもあったようにも見えた。
【広島】
即戦力：B
将来性：B
戦略：A
総合：B
1位では立石正広（創価大・内野手）こそ外したが、スケールの大きさに定評がある平川蓮（仙台大・外野手）を指名。外野手陣における世代交代の必要性を考慮しても、この指名は理解できる。また、もうひとつの課題だった投手は大学生右腕を4人指名。全員が1年目というよりも2年目以降に大成しそうな選手たちで、準即戦力という印象だが、確実に投手陣の層は厚くなった。
少し手薄な二遊間にも即戦力候補の勝田成（近畿大・内野手）、スケールの大きい西川篤夢（神村学園伊賀・遊撃手）を指名。補強ポイントに見合う選手を重ね、順位感も違和感がなく派手さはないもののバランスの良い指名だったという印象だ。
【ヤクルト】
即戦力：B
将来性：B
戦略：C
総合：C
1位では松下歩叶（法政大・内野手）を単独指名。村上宗隆のメジャー移籍が決定的な情勢を考えると理解できるが、目玉の立石正広（創価大・内野手）をスルーした姿勢はどうしても気になる。また、2位の松川玲央（城西大・内野手）も脚力とスケールは魅力だが、今年は怪我で大きく成績を落としており、上位指名をする必要があったかは疑問だ。
3位の山崎太陽（創価大・投手）も典型的な未完の大器で、現在の実力とリーグ戦0勝という実績などを考えてもかなり順位が高いように見えた。4位の増居翔太（トヨタ自動車・投手）、6位の石井巧（NTT東日本・内野手）で即戦力を補ったが、増居は去年も指名できた選手であり、全体的に疑問の多い指名となった。
[文:西尾典文]
【著者プロフィール】
1979年生まれ。愛知県出身。筑波大学大学院で野球の動作解析について研究し、在学中から専門誌に寄稿を開始。修了後も主に高校野球、大学野球、社会人野球を中心に年間400試合以上を現場で取材。2017年からはスカイAのドラフト中継でも解説を務めている。