“目玉”の立石を引き当てた阪神は3項目で「A評価」　即戦力左腕の単独指名も疑問が残った巨人の選択とは？【ドラフト総評／セ・リーグ編】

去る10月23日に行われたプロ野球のドラフト会議では、支配下で73人、育成で43人の合計116人が指名を受けた。

今年もさまざまなドラマを生んだドラフトにあって、果たしてどの球団の指名が優れていたのか。「即戦力」「将来性」「戦略」の観点と、それらを総合した評価について、A、B、Cの3段階で採点したいと思う。今回はセ・リーグの6球団を掘り下げる。

【阪神】

即戦力：A

将来性：B

戦略：A

総合：A

今ドラフトの目玉であった立石正広（創価大・内野手）を3球団競合の末に引き当てると、2位でも大学球界屈指の強打者である谷端将伍（日本大・内野手）を指名に成功。両雄は同じ内野手だが、あらゆるポジションをマルチにこなせる。再来年からのDH制導入に、主砲・佐藤輝明の将来的なメジャー移籍を見越しても、会心の指名だった印象だ。

さらに3位で示した岡城快生（筑波大・外野手）も、今オフにFAとなる近本光司の後釜候補として期待できる選手であり、補強ポイントにマッチしている。2位以降で投手を重視する球団が多い中で、戦力層が厚い投手陣の強さを生かして野手を重視したという点も納得のいくドラフトだった。

【DeNA】

即戦力：A

将来性：C

戦略：B

総合：B

1位では佐々木麟太郎（スタンフォード大・内野手）を指名。ソフトバンクとの抽選を外して交渉権獲得には至らなかったが、「現在の延長線上に優勝はない」という方針でチームの大黒柱となりうる選手を狙った姿勢は評価できる。ただ、外れ1位から5位までは大学生と社会人の即戦力候補を集め、比較的無難な指名に終わった印象だ。

小田康一郎（青山学院大・内野手）、宮下朝陽（東洋大・内野手）、成瀬脩人（NTT西日本・内野手）とタイプの異なる3人を指名し、内野手の層が厚くなった点は評価できるが、投手の2人については違う意味でプロでは不安が残るタイプではある。人選、人数とも違う選択肢があったような印象は否めない。

【巨人】

即戦力：A

将来性：C

戦略：C

総合：C

1位では事前に公表していた竹丸和幸（鷺宮製作所・投手）の単独指名に成功。左の先発投手が不足し、助っ人左腕のフォスター・グリフィンの去就も不透明な情勢を考慮しても今回の単独指名は理解できる。ただ、気になったのがそれ以降の指名だ。

2位の田和廉（早稲田大・投手）は完全なリリーフタイプで、即戦力を期待して指名したと思われるが、大勢と船迫大雅という似たタイプの投手にまだ力があることを考えると、高順位で指名した点に疑問が残る。また、大学生、社会人の二遊間の選手の指名は今年で4年連続となる。主力の吉川尚輝が手術を受けたという影響もありそうだが、内野手争いでは、今季に外野を守るケースが目立った中山礼都も控えており、優先する必要があったかは微妙だ。