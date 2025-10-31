Ž¢¥â¥Î¤¬Â¿¤¤¤ÍŽ£Ž¢¤³¤ì¼Î¤Æ¤¿¤é?Ž£¤ÏÀäÂÐ¥À¥á¡Ä¿Æ¤Ë²È¤ÎÊÒ¤Å¤±¤È½ª³è¤ò¼«Á³¤ËÂ¥¤¹"ÀäÌ¯¤ÊÀ¼¤«¤±"
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢²¼Â¼»ÖÊÝÈþ¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤é¤Ê¤¤ÊÒ¤Å¤±¡Ù¡Ê»°³Þ½ñË¼¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¿ÆÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²È¤È¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤ÎÎò»Ë¤½¤Î¤â¤Î¡×
¡¤¤¤¤Ê¤ê¡ÖÊÒ¤Å¤±¤è¤¦¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹
¤¢¤ëÆü¤Õ¤È¡¢SNS¤Ç¡Ö¿Æ¤Î²È¤ÎÊÒ¤Å¤±¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³ÃÌ¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢Í§¿Í¤¬¡Ö¼Â²È¤ÎÀ°Íý¤Ë²¿¥«·î¤â¤«¤«¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¾ðÊó¤«¤é¡¢¤Ä¤¤¼«Ê¬¤Î¿Æ¤Î¤³¤È¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤Ó¡¢¾Ç¤ê¤Ë¤â»÷¤¿µ¤»ý¤Á¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Î¿Æ¤â¤½¤í¤½¤íÊÒ¤Å¤±¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤ÈÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡Ä¡Ä¡×¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢µï¤Æ¤âÎ©¤Ã¤Æ¤â¤¤¤é¤ì¤º¡¢µ¢¾Ê¤·¤¿¤È¤¤äÅÅÏÃ¤Î¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤â¡¢¤½¤í¤½¤í²È¤òÊÒ¤Å¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡×¤È¤¤¤¤Ê¤ê¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÅâÆÍ¤ÊÀ¼¤«¤±¤Ï¡¢¼Â¤Ï¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¿Æ¼«¿È¤Ï¡Öº£¤ÎÀ¸³è¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¥â¥Î¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ï¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡ÖÊÒ¤Å¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤Þ¤Ç¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤¼º£¤½¤ì¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¡×¡ÖµÞ¤Ë¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ä¸ÍÏÇ¤¤¤¬Àè¤ËÎ©¤Á¡¢ËÉ±ÒÈ¿±þ¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤Þ¤À¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö»ä¤Î¤³¤È¤ÏÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¿ÆÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²È¤È¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤ÎÎò»Ë¤½¤Î¤â¤Î¡×¡£¤½¤ì¤òµÞ¤Ë¼êÊü¤»¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨Á±°Õ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡ÖÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Æ¤Û¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£É¬Í×À¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¡È¤¤Ã¤«¤±¡É¤ò¤Ä¤¯¤ë
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¤Þ¤º¤Ï¡Ö¿Æ¼«¿È¤ËÊÒ¤Å¤±¤ÎÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤Ê¤ê¡Ö²È¤òÊÒ¤Å¤±¤Æ¡ª¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³°¤«¤é¤Î¾ðÊó¤ä¡¢¶¦ÄÌ¤Î´Ø¿´¤´¤È¤ò¡È¤¤Ã¤«¤±¡É¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤Ç°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»ä¤ÎÊì¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¼Ì¿¿¶¡ÍÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤â¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ÏÁòµ·¼Ò¤¬¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ä¸Å¤¤¼Ì¿¿¤ò¼êÊü¤¹¤È¤¤Ë¡¢¤¤Á¤ó¤È¤ªÊ²¤¾å¤²¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ê¤é°Â¿´¤·¤Æ¼êÊü¤»¤ë¤«¤â¡×¤ÈÊì¤Ï¸À¤¤¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀ°Íý¤¬¿Ê¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î½ª³è¹ÖºÂ¤Ë¡Ö°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÍ¶¤¦¤Î¤â°ì¤Ä¤ÎÊýË¡¡£¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¡Ö»ä¤â¤½¤í¤½¤í»Ï¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÊÙ¶¯¤·¤¿¤¤¡×¤È¼«Ê¬¤´¤È¤È¤·¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¿Æ¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿²¿¤«¤·¤é¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖÀ°Íý¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¤È¿Æ¼«¿È¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡¢ÊÒ¤Å¤±¤Ë¸þ¤¹ç¤¦½àÈ÷¤¬À°¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ÈµÞ¤«¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¡É¡ÈÌ¿Îá¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡É¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡È°ì½ï¤Ë³Ø¤Ö¡¦·Ð¸³¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¡¢¼«Á³¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£
¤¤¤¤Ê¤ê¡ÖÊÒ¤Å¤±¤è¤¦¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¸À¤ò¥°¥Ã¤È¤³¤é¤¨¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¿Æ¤¬¡Ö¤½¤¦¤À¤Í¡¢¾¯¤·À°Íý¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È¼«Á³¤Ë»×¤¨¤ë´Ä¶ºî¤ê¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¡Ö¼Î¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç¡¢¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦
¢¡Ö¤³¤ì¡¢¼Î¤Æ¤ì¤Ð¡©¡×¤ÈÇ÷¤ë
¿Æ¤Î²È¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤É¤¦¸«¤Æ¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥â¥Î¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥â¥Î¡¢¥¬¥é¥¯¥¿¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¥â¥Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤¤¡Ö¤³¤ì¡¢¼Î¤Æ¤Á¤ã¤¨¤Ð¡©¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¿¥ª¥ë¤¬É¬Í×¡©¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÉþ¡¢¤â¤¦Ãå¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¡Ö»ä¤Î»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Î¼Ì¿¿¡¢¤â¤¦Ã¯¤â¸«¤Ê¤¤¤·¡×¤È¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¼«Ê¬´ð½à¤Ç¥â¥Î¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¿Æ¤Î²È¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Âð¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÉ×¤Î¥â¥Î¤ä»Ò¤É¤â¤Î¥â¥Î¡¢¤Ä¤Þ¤ê¿Í¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥â¥Î¤Û¤É¡¢¡Ö¼Î¤Æ¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤È»×¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¸À¤Ç¡¢Åö»ö¼Ô¤Ï¤È¤Æ¤â¶¯¤¤Äñ¹³´¶¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÆÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÏÂçÀÚ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ì¤Ä¡£Àï¸å¤ÎÊª»ñÉÔÂ¤ä¡¢¥â¥Î¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»þÂåÇØ·Ê¤Î¤Ê¤«¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¿Æ¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤À»È¤¨¤ë¤Î¤Ë¼Î¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤½¤Î¤â¤Î¤Ëºá°´¶¤ò³Ð¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨²¿Ç¯¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥â¥Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«»È¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤¬¾¡¤ê¡¢¡Ö¼Î¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç¡¢¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÊ¬¤±¤ë¡×¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤ë
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢¤Þ¤º¡Ö¼Î¤Æ¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÊ¬¤±¤ë¡×¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤³¤ì¡¢º£¤â»È¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¡ÖÂçÀÚ¤Ê½ñÎà¤Ã¤Æ¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤«¤Ê¡©¡×¡Ö»×¤¤½Ð¤Î¥â¥Î¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ì¤«¤Ê¡©¡×
¤½¤ó¤ÊÌä¤¤¤«¤±¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥â¥Î¡¿»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥â¥Î¡×¡¢¡ÖÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¡¿¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¥â¥Î¡×¤Ë¡ÈÊ¬¤±¤Æ¤ß¤ë¡É¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñÎà¤äÄÌÄ¢¤Ê¤É¡¢½ÅÍ×½ñÎà¤À¤±¤ò°ì¥«½ê¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÉ¬Í×¤Ê¥â¥Î¡×¤È¿Æ¤¬È½ÃÇ¤·¤ä¤¹¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¡¢¤¤¤é¤Ê¤¤¤«¤â¡×¤È¿Æ¼«¿È¤¬È½ÃÇ¤·¤Æ¼êÊü¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼Î¤Æ¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¸«Ä¾¤¹¡×¡ÖÀ°¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É½¸½¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´ÍýÅª¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬²¼¤¬¤ê¡¢Á°¸þ¤¤Ê¹ÔÆ°¤È¤·¤ÆÊÒ¤Å¤±¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡È¿Æ¤¬¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ö¡É¤È¤¤¤¦¥×¥í¥»¥¹¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£
¤½¤Î¤Ò¤È¼ê´Ö¤¬¡¢¿®Íê´Ø·¸¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤éÊÒ¤Å¤±¤ò¿Ê¤á¤ëÂç¤¤Ê¸°¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¿Æ¤¬¤È¤Æ¤â½ý¤Ä¤¯°ì¸À
£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥â¥Î¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¤¹¤ë
µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤È¤¡¢¸¼´Ø¤«¤é¥ê¥Ó¥ó¥°¤Þ¤Ç½ê¶¹¤·¤È¥â¥Î¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¸÷·Ê¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤Ç¤â¤³¤Î¤Ò¤È¸À¡¢¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤È¤Æ¤â½ý¤Ä¤¯¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ã±¤Ê¤ë¶Ã¤¤ÎÉ½¸½¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢Ê¹¤¤¤¿Â¦¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿ÆÀ¤Âå¤Ï¡¢º£¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦»þÂå¤òÀ¸¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥Î¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¡¢¤Û¤·¤¯¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë¤Ï¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤»þÂå¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö°Â¤¯Çã¤¨¤ë¤È¤¤Ë¤Þ¤È¤á¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡×¡Ö»È¤¨¤ë¥â¥Î¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç»È¤¤ÀÚ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤¬½¬´·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¿Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÂ¿¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¬¥é¥¯¥¿¤Ð¤«¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈÝÄêÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿À¸³è¤ä¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤òÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤Ç¤¹¡£
¢£»×¤¤¤òÍý²ò¤·¡¢´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¤ä¤µ¤·¤¯À°¤¨¤ë
¤Þ¤º¤Ï¡¢¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀáÌó¤·¤Æ¡¢»ä¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤Í¡×¤È¡¢¥â¥Î¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¿Æ¤Î»×¤¤¤äÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤À¤Í¡×¤È¸À¤¦¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÈ÷¤¨¤Æ¤¢¤Ã¤Æ°Â¿´¤À¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¿Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¥°¥Ã¤ÈÏÂ¤é¤®¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë»È¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤µ¤½¤¦¤ÊÆüÍÑÉÊ¤ä¥¹¥È¥Ã¥¯ÉÊ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É»ä¤Î²È¤Ç¤â»È¤¤¤¿¤¤¤«¤é¡¢¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¼«Âð¤Ë»ý¤Áµ¢¤ë·Á¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¿Æ¤âºá°´¶¤Ê¤¯¼êÊü¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Þ¤À»È¤¦¡©¡×¡Ö»ä¤¬¤â¤é¤¨¤¿¤é½õ¤«¤ë¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡È»×¤¤¤ä¤ê¡É¤Î¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÈ¢¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Î¿·ÉÊ¤ä¡¢²¿Ç¯¤âÁ°¤ËÇã¤Ã¤¿Ì¤»ÈÍÑ¤ÎÉÊ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¡Ö¤³¤ì¡¢Ã¯¤«¤Ë¾ù¤Ã¤¿¤é´î¤Ð¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Í¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¿Æ¤¬¡ÖÃ¯¤«¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¤Ê¤é¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¡¢¼êÊü¤·¤Ø¤ÎÄñ¹³¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡È°ì½ï¤ËÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¡É¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡£
¡Ö¼Î¤Æ¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÊë¤é¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¡×¡ÖÉ¬Í×¤Ê¥â¥Î¤ò¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ÇÊÒ¤Å¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Æ¤âÇ¼ÆÀ´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈÝÄê¤«¤é¤Ï²¿¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤º¤ÏÍý²ò¤·¡¢´¶¼Õ¤·¡¢¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤¿¤È¤¨Á±°Õ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¿®Íê¤òÂ»¤Í¤ë
¤¾¡¼ê¤Ë¼Î¤Æ¤ë¡¿ÊÒ¤Å¤±¤ë
¼Â²È¤ÎÊÒ¤Å¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤¡Ö¤³¤ì¤Ï¼Î¤Æ¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¡¢¿Æ¤Ë³ÎÇ§¤»¤º¤Ë½èÊ¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ç¤â¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬¤É¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö²¿¤«¤Ë»È¤¨¤ë¤«¤â¡×¡Ö¤¢¤È¤ÇÊÒ¤Å¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉÔÍ×¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÂçÀÚ¤ÊÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿Æ¤¬¡Ö¤ä¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤Ë¼ê¤ò½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ºï¤¬¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÎ°è¤ò¾¡¼ê¤Ë¿¨¤é¤ì¤¿¡×¤È´¶¤¸¤ì¤Ð¡¢¤¿¤È¤¨Á±°Õ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¿®Íê¤òÂ»¤Í¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÅÙ¿®Íê¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÊÒ¤Å¤±¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢£»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¡¢ÃúÇ«¤Ë³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤Ë¿Ê¤á¤ë
¼Â²È¤ÎÊÒ¤Å¤±¤Ï¡È¥¹¥Ô¡¼¥É¡É¤è¤ê¡È¿®Íê¡É¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï»È¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¡©¡×¤È¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¿Æ¤È³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¿Æ¤â°Â¿´¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÂç»ö¤Ê¥â¥Î¤Ï¡¢Ìô¡¦´ã¶À¡¦¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¡¦·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¡¦ÄÌÄ¢¡¦·ÀÌó½ñ¤Ê¤É¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÉ¬¼ûÉÊ¡£¤Þ¤º¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î½êºß¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤Ç¤â¡¢¿Æ¤Î°Â¿´´¶¤Ï¥°¥Ã¤È¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÍÎÉþ¤ä¿©´ï¡¢¼ñÌ£¤Î¥â¥Î¤Ê¤É¡¢Êë¤é¤·¤ËÄ¾·ë¤·¤Ê¤¤¥â¥Î¤Ï¸å²ó¤·¤Ç¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¿Æ»Ò¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤¤¡©¡×¡Ö°ì½ï¤Ë¸«¤è¤¦¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦À¼¤«¤±¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨Á±°Õ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¾¡¼ê¤Ë¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿Æ¤Î¿´¤ò½ý¤Ä¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
µ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯ÊÒ¤Å¤±¤ò¿Ê¤á¤ë¥³¥Ä¤Ï¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë¡×¡Ö³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¡×¡ÖÃúÇ«¤Ë¡×¡£
ÊÒ¤Å¤±¤Ï¡¢¿Æ¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤È¸þ¤¹ç¤¦ÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¡£
¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥â¥Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Æ»Ò¤Î´Ø·¸¤Ë¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤¤ÊÑ²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö»ä¤Ï¤â¤¦¤ª²ÙÊª¤Ê¤Î¤«¡×¤È´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë
¥¡ÖÌÂÏÇ¤«¤±¤Ê¤¤¤Ç¤è¡×¤ÈÀÕ¤á¤ë
¿Æ¤Î²È¤òÊÒ¤Å¤±¤ëºÝ¡¢¤Ä¤¤¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥â¥Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÌÂÏÇ¤À¤è¡×¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤Î¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¤³¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
³Î¤«¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¾Íè¤Î¤³¤È¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¸½¼ÂÅª¤ÊÌäÂê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÇÊÒ¤Å¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÊÒ¤Å¤±¤Ë¤«¤«¤ë¥³¥¹¥È¤äÏ«ÎÏ¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢ÉÔ°Â¤ä¾Ç¤ê¤«¤é½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÂ¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤òÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¡×¤È´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡¢¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤ËÊÒ¤Å¤±¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤ò¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö»ä¤Ï¤â¤¦¤ª²ÙÊª¤Ê¤Î¤«¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼«Ê¬¤Î½ª¤ï¤ê¤ò°Å¤Ë¼¨¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÌÂÏÇ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö°Â¿´¡×¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÈÅÁ¤¨¤ë
¤³¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢¡Ö»ä¤â¾¯¤·¤º¤ÄÀ°Íý¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¡Ö°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤¿¤é°Â¿´¤À¤Ê¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤´¤È¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌÂÏÇ¤À¤«¤é¡×¤È²¡¤·¤Ä¤±¤ë¤è¤ê¡¢¡Öº£¤Î¤¦¤Á¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤±¤¿¤é¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë°Â¿´¤Ç¤¤ë¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦Á°¸þ¤¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÌÂÏÇ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤ËÀÕÇ¤¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Æ¤¬¥â¥Î¤ò¼êÊü¤»¤Ê¤¤ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢»×¤¤½Ð¤ä¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¡¢²áµî¤ÎÅØÎÏ¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»Ò°é¤Æ»þÂå¤Ë²È·×¤òÀÚ¤êµÍ¤á¤Ê¤¬¤éÇã¤¤½¸¤á¤¿¿©´ï¤ä¡¢Î¹¹ÔÀè¤ÇÂçÀÚ¤ËÁª¤ó¤ÀµÇ°ÉÊ¡¢¤¤¤¿¤À¤¥â¥Î¤òÂçÀÚ¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¯½¬´·¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤ò¡ÖÌÂÏÇ¡×¤È¤Ò¤È¸À¤ÇÊÒ¤Å¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡×¡Ö¤½¤ì¤À¤±Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤Í¡×¤È¡¢¤Þ¤º¤Ïµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
É½¾ð¤ä¥È¡¼¥ó¤âÂç»ö¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£¥¤¥é¥¤¥é¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¸À¤¤Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²º¤ä¤«¤Ë¡¢¿Æ¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤¿À¼¤«¤±¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼ê¤¬²ó¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢»ä¤â°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¤«¤é¡×¤È¸À¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¿Æ¤Ï¡ÖÀÕ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¡¢Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÊÒ¤Å¤±¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÒ¤Å¤±¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥â¥Î¤ÎÀ°Íý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ¤»ý¤Á¤ä¿ÍÀ¸¤ÎÀ°Íý¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤ÈÂÖÅÙ¤¬²¿¤è¤êÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ÀÕ¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¡£
¤½¤Î°ìÊâ¤¬¡¢ÊÒ¤Å¤±¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢¿Æ¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ò¤è¤ê¿¼¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¢£¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¸úÎ¨ÎÉ¤¯¡¢Áá¤¯¡¢¾¯¤Ê¤¤¼ê´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤«
¦¸úÎ¨¤À¤±¤ò½Å»ë¤¹¤ë
Æü¡¹Ë»¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë»ä¤¿¤Á¤Ï¤Ä¤¤¡¢¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¸úÎ¨ÎÉ¤¯¡¢Áá¤¯¡¢¾¯¤Ê¤¤¼ê´Ö¤ÇÊÒ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¿Æ¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢»×¤ï¤ÌËà»¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÆÀ¤Âå¤Ï¡¢
¡Ö¼ê´Ö¤Ï¤«¤±¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡×
¡Ö¥â¥Î¤Ï²õ¤ì¤ë¤Þ¤Ç»È¤¦¤Ù¤¡×
¡Ö»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÁª¤Ó¡¢»È¤¤¡¢¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬ÃúÇ«¤ÊÊë¤é¤·¡×
¤½¤ó¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¿Æ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢
¡Ö¤³¤ì¡¢¥¢¥×¥ê¤Ç´ÉÍý¤·¤¿¤é¡©¡×
¡Ö¥é¥Ù¥ë¤òÅ½¤ì¤Ð¤¹¤°¤ï¤«¤ë¤è¡×
¤Ê¤É¡¢¸½ÂåÅª¤ÊÊØÍø¤µ¤ä¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤òµá¤á¤ëÄó°Æ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢µÕ¤Ëº®Íð¤äÉÔ°Â¤ò¾·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¤¤¤é¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¡ÖÁá¤¯¤·¤Æ¡×¤ÈµÞ¤«¤¹¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¿Æ¤Î¡Ö¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¡×¡ÖÌÂ¤¦»þ´Ö¡×¤ò¤¦¤Ð¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢È½ÃÇ¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ï¼«Á³¤Ê¤³¤È¡£¿Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼êÊü¤¹¤«¤É¤¦¤«¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤â¤¦»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¸úÎ¨¤òÍ¥Àè¤¹¤ëÊÒ¤Å¤±¤Ï¡¢°ì»þÅª¤Ë¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¤½¤Î·ë²Ì¡¢¿Æ¤¬ÉÔ°Â¤òÊú¤¤¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤ì¤Ð¡¢¼¡Âè¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£
ÊÒ¤Å¤±¤Ï¡Ö¼ê¤òÆ°¤«¤¹¡×¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Öµ¤»ý¤Á¤òÀ°Íý¤¹¤ë¡×¡Ö²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡×¡Ö»Ä¤·¤¿¤¤¥â¥Î¤òÁª¤Ö¡×¤È¤¤¤¦¡¢ÂçÀÚ¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¸úÎ¨¡×¤è¤ê¡Ö´¶¾ð¡×¡Ö´Ø·¸À¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ë
À¤Âå¤Î°ã¤¤¤òÍý²ò¤¹¤ëÂè°ìÊâ¤Ï¡¢¡Ö¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÊÒ¤Å¤±¤Ï¡¢¥â¥Î¤ÎÀ°Íý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È»×¤¤½Ð¤ÎÀ°Íý¡É¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¸Å¤¤¼Ì¿¿¤ò¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤ì¡¢²û¤«¤·¤¤¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢»×¤¤½Ð¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ê¡¢µ¤»ý¤Á¤¬ÏÂ¤é¤°¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÃ¯¤Ë¤¢¤²¤è¤¦¤«¡©¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡©¡×¤È¾¯¤·¤º¤ÄÌä¤¤¤«¤±¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ì½ï¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÍýÁÛÅª¤Ê·Á¤Ç¤¹¡£
¿Æ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¡Öº£Æü¤Ï¤³¤Î°ú¤½Ð¤·¤À¤±¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾®¤µ¤ÊÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
°ì¤Ä°ì¤Ä¤òÃúÇ«¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¿Æ¼«¿È¤¬¡ÖÍ×¡¦ÉÔÍ×¡×¤òÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢°Â¿´¤·¤Æ¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÒ¤Å¤±¤Î²áÄø¤½¤Î¤â¤Î¤ò¡È»×¤¤½ÐÏÃ¤Î»þ´Ö¡É¤ä¡È²ñÏÃ¤Î¤¤Ã¤«¤±¡É¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Æ»Ò¤ÎÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸úÎ¨¤òÄÉ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤ë¡£
¤¿¤È¤¨»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¡¢¿®Íê´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤ë¥×¥í¥»¥¹¤³¤½¤¬¡¢¿Æ¤Î²È¤ÎÊÒ¤Å¤±¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¸°¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
²¼Â¼ »ÖÊÝÈþ¡Ê¤·¤â¤à¤é¡¦¤·¤Û¤ß¡Ë
²È·×¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼
1968Ç¯¡¢°¦É²¸©¾¾»³»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¡Ö¶õ´Ö¡¦¤ª¶â¡¦¿´¡×¤Î3¤Ä¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ë»¤·¤¤½÷À¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡ÖPRECIOUS DAYS¡×¤ò¼çºË¡£2014Ç¯¤ËÊÒ¤Å¤±¤Î¥×¥í¤È¤·¤Æµ¯¶È¡£Ë¬Ìä¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÎÀ°Íý¼ýÇ¼¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³Æ¼ï¹Ö±é¤ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢ESSE online¤Ç¤Îµ»ö¼¹É®¡¢²È·×¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¡Ø¡Ö¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤ë²È¡×¤Ë¤Ï¤â¤Î¤¬¾¯¤Ê¤¤¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò´©¡Ë¡¢¡ØÊÒ¤Å¤±¤Î¥×¥í¤¬¶µ¤¨¤ë¿´ÃÏ¤¤¤¤Êë¤é¤·¤ÎÀ°¤¨Êý¡Ù¡Ê»°³Þ½ñË¼´©¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
