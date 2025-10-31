KDDIは、11月1日以降に実施される「au PAY×地方自治体連携キャンペーン」を発表した。1都5県で最大30％還元や最大40％割引のクーポンがプレゼントされる。

開催されるのは、岩手県野田村、千葉県茂原市、千葉県佐倉市、千葉県君津市、東京都青梅市、東京都小金井市、東京都杉並区久我山商店街、長野県佐久市、岐阜県岐阜市、愛知県一宮市。

たとえば、岩手県野田村では11月1日～30日までの期間中、対象店舗でau PAYを利用し決済を行うと最大25％還元となる。1回あたりの還元率は2000円、期間あたりの還元率は5000円。東京都青梅市では11月15日～12月26日までの期間中、対象店舗でau PAYを利用し決済を行うと最大30％還元となる。1回／期間あたりの還元率は3000円。

東京都杉並区久我山商店街では11月1日～30日までの期間中、対象店舗でau PAYを利用し決済を行う際に最大40％割引になるクーポンがプレゼントされる。クーポンの利用上限は10回、1回あたりの割引上限は4000円、期間あたりの割引上限は4万円。

エリア 実施期間 還元率 還元上限 岩手県野田村 11月1日～30日 最大25％ 1回あたりの還元率は2000円期間あたりの還元率は5000円 千葉県茂原市 最大30％ 1回あたりの還元率は3000円期間あたりの還元率は5000円 千葉県佐倉市 最大10％ 1回あたりの還元率は1000円期間あたりの還元率は5000円 千葉県君津市 11月1日～12月31日 東京都青梅市 11月15日～12月26日 最大30％ 1回／期間あたりの還元率は3000円 東京都小金井市 11月1日～30日 1回あたりの還元率は3000円期間あたりの還元率は1万2000円 長野県佐久市 最大20％ 1回あたりの還元率は3000円期間あたりの還元率は5000円 岐阜県岐阜市 11月26日～12月25日 1回あたりの還元率は1000円期間あたりの還元率は3000円 愛知県一宮市 11月1日～30日 最大10％ 1回あたりの還元率は1000円期間あたりの還元率は5000円