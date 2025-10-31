株式会社「笑下村塾」創業者でタレント・たかまつななが31日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、補助金に関する投稿について言及した。

一部ユーザーが、「笑下村塾」が国から補助金をもらっており、大学生がそれに憧れているといった内容をポスト。これにたかまつは「私個人でいうと、儲けたいなら、他の仕事選んでますね。ソーシャルセクターや社会起業家で儲けたいみたいな人、まじで見たことがないです...。社会課題解決が先の人が圧倒的に多い」とし「あと、うちは、国からの補助金現在もらってないので一応改めて書いておきます」と否定する。

「補助金を貰ってる他団体の方々も、純粋に目の前に困っている当事者を助けたい、行政が行き届かない、だからこの業界で歯を食いしばって、活動を続けるため補助金を貰っているという形です。しかも行政がやるより安価に、より当事者の方を助けるノウハウや熱量も持っていると思います」

「ソーシャルセクターただでさえ、お給料低くて、人が来にくくて、今この業界にきてくれる大学生がいたら、ありがたいから、こういう書き方は本当にやめてほしいです。実態と乖離しすぎています」と呼びかけていた。