ボートレース浜名湖で11月3日に開幕する「静岡県知事杯争奪戦G1浜名湖賞開設72周年記念」に出場する新開航（29＝福岡）らPR隊が31日、スポニチ西部総局を訪れた。

池田浩二（47＝愛知）、茅原悠紀（38＝岡山）、桐生順平（39＝埼玉）といった今年の賞金ランキング上位選手をはじめ強力なメンバーが集結。迎え撃つ地元・静岡勢は今節からG1戦線に復帰する菊地孝平（47）に注目が集まる。他にも深谷知博（37）、服部幸男（54）、坪井康晴（48）、板橋侑我（29）と万全の布陣だ。いよいよ佳境を迎えた賞金争いを占う今節の売り上げ目標は70億円。

前節V（19〜24日の福岡）からリズムアップして今節に臨む新開は、浜名湖水面について「初優出も浜名湖（2017年8月9日の一般戦）。広くて乗りやすい、得意水面です」と好印象を抱いており、「今年はまだG1優勝がないので、ここで優勝できるよう精いっぱい頑張ります！」と力強く意気込みを語った。

開催中、公式YouTubeチャンネルでは、日替わりで豪華ゲストが出演するライブ配信を行うほか、菊地、深谷、坪井が出演する事前番組も配信中。うなぎやメロンといった特産品があたる投票キャンペーンも要チェックだ。