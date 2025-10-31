北海道電力は先ほどから会見を開き、泊原発３号機の再稼働後に、家庭向けの電気料金をおよそ１１パーセント引き下げるとする試算を発表しました。



江別市に住む荒山さんです。



夫と息子の３人暮らしで、ネコも２匹飼っています。



厳しい暑さとなった２０２５年の夏。



電気料金は２万円を超えました。



（荒山美保さん）「８月が２万５千円。エアコンですね。ネコがいるので日中はつけっぱなし」





こうした中、北電は泊原発３号機を再稼働させたあとの電気料金の試算を発表しました。家庭向けでおよそ１１パーセント、企業向けでおよそ７パーセント値下げするということです。（荒山美保さん）「たとえば２万５千円だったら約２５００円（下がる）。大きいですね。世の中物価が上がっていて、コーヒー代も２倍になったり、給料は上がっていないし、安全対策をしっかりしてくれるのであれば少しでも安いほうが助かります」

７月に国の審査に合格した泊原発３号機。



再稼働には事実上、道や周辺４町村の「同意」が必要となります。



原発が立地する泊村では１０月３１日に新たな動きがー



（青柳記者）「まもなく臨時議会が始まります。議題は泊原発の早期再稼働についての陳情です」



地元の漁協や経済団体は、電気料金の値下げや地域の活性化などにつながるとして、原発の早期再稼働を求める陳情を提出。



３１日の臨時議会で諮られました。



（議長）「採択に賛成の議員は起立を願います。起立総数です」



全会一致で採択。



議会終了後には議長らが陳情について村長に報告しました。



（泊村 高橋鉄徳村長）「住民の代表である議会の判断は大変重く受け止めております。村の考え方をしかるべき時に議会にお伝えしたいと思っております」



となりマチ・共和町の成田慎一町長も再稼働の必要性を訴えます。



（共和町 成田慎一町長）「原子力は北海道のエネルギーを支えてきたと思っている。共和町でも会社や農家や個人も含めて、高くなった電気料金が安くなって、物価高ですから少しでも助けになれば」



「再稼働」を条件とした電気料金の値下げにマチの人はー



（札幌市民）「すべて高くなりましたから苦しいですね、私たちは。少しでも安くなれば助かります」



（札幌市民）「難しいところですよね。原発が関わって安くなるというのがあるので、心境としては複雑」



北電の斎藤社長はこのあと道庁で鈴木知事と面会し、電気料金について説明する予定です。

