「婚約秒読み」と報じられていた米俳優トム・クルーズ（６３）とキューバ出身の女優アナ・デ・アルマス（３７）との突然の破局は、アナの一方的な決断だったと米誌「Ｕｓウィークリー」が３０日伝えた。

関係者は同誌に、トムとの関係がアナにとって性急過ぎたとし、２人の交際にピリオドを打ったのは「アナの決断だった」と明かし、「物事があまりにも早く進み過ぎて、彼女は少なからず居心地の悪さを感じていた」と指摘した。

また、「否定できないほどの相性の良さ」があったにもかかわらず、２人の関係は「まるで超高速カーチェイスのようだった」とし、アナはこれ以上関係を維持することは不可能だったと付け加えた。

同関係者は、トムとの交際を終わらせたものの「アナは今でも彼のことはとても好きだ」とした上で、「２人は強い絆で結ばれている。今後どうなるかは様子をみることになるが、友情は維持したいと考えている」と続けた。

トムはこれまで女優のミミ・ロジャース、ニコール・キッドマン、ケイティ・ホームズと３度の離婚歴がある。一方、アナはスペインの俳優マルク・クロテットとの離婚歴があり、ベン・アフレックやキューバのディアス・カネル大統領の義理の息子との交際が報じられていた。