俳優山田裕貴（35）が31日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。昨年結婚した妻の元乃木坂46で女優西野七瀬（31）だけが友だちと明かした。

公開日当日となった映画「爆弾」で共演した渡部篤郎が「ものすごく奥さんを愛してる」と語って「特に何かそういう言葉を聞いたわけじゃないけど、お互いのプライベートの話とかをしてるときに垣間見えた、大事にされているというか、愛してるんだなというのが垣間見えましたね」とコメントを寄せた。このVTRが流れる間、山田は渡部の言葉をかみしめるように聞いていた。

MCハライチ澤部佑から「奥さんをだいぶ愛しているという話でしたね」と聞かれて「渡部さんにご飯とかどうしてる、って聞かれて、妻とよく食べにいくとか、なんかやってます、っていうのが、僕の遊び相手が妻しかしないから、だから…妻と…妻と…妻と…って言っていたら、多分、愛してるんだなと思われたと思います」と説明した。

ハライチ岩井勇気から「友だち、そんなにいないの？」と問われて山田は「はい、友だち、妻です」と返し「一緒にゲームもしますし、友だち兼、妻です」と答えていた。愛妻家の澤部から「最高だよね、友だちがずっと家にいるんでしょ？」と尋ねられて山田は「一緒になんか、小おどりして」と両手でダンスパフォーマンスをしてスタジオの笑いを誘った。