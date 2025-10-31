不穏なSNS投稿で安否が心配された韓国俳優、事務所が無事を確認「悪い状況ではありません」

俳優チャン・ドンジュの無事が確認された。

10月31日、チャン・ドンジュの関係者は本サイト提携メディア『OSEN』を通じて、「俳優の所在を確認しました。悪い状況ではありませんでした。ご心配をおかけして申し訳ありません」と明らかにした。

チャン・ドンジュは同日午前、自身のSNSに黒い画像と「申し訳ありません」という短い文だけを残したまま連絡が途絶え、ファンや関係者の間で不安が広がっていた。所属事務所NEXUS E&Mは当初、「SNSの投稿を確認し、チャン・ドンジュさんと連絡を取るために試みているところです。詳しい内容は現在確認中です」と慎重な姿勢を見せていたが、およそ4時間後に連絡が取れたという。

チャン・ドンジュは1994年10月25日生まれの31歳。2017年にドラマ『恋するレモネード』でデビューし、『クリミナル・マインド：KOREA』『正直政治家 チュ・サンスク』『トリガー』などに出演してきた。

また、2021年には飲酒運転によるひき逃げ事故を目撃し、加害者を追跡して逮捕に協力したことで話題となった。

