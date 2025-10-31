MAZZEL・SEITO、オン眉ぱっつん前髪にイメチェン「可愛いにもほどがある」「愛おしすぎる」と反響続々
【モデルプレス＝2025/10/31】8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）の公式X（旧Twitter）が、10月30日に更新された。SEITO（セイト）のイメージチェンジした姿が公開され、話題を呼んでいる。
【写真】23歳MAZZELメンバー「愛おしすぎる」と話題のオン眉ぱっつんヘア
投稿では「髪の毛切りました」という言葉とともに、大きめの眼鏡をかけて椅子に座るSEITOの姿を公開。眉毛より上で水平一直線にカットされた“ぱっつん”前髪でイメージチェンジした姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「可愛いにもほどがある」「めちゃくちゃ似合ってる」「お揃いにしたい」「愛おしすぎる」と反響が殺到している。（modelpress編集部）
