丸山桂里奈、夫・本並健治氏＆娘の「朝のルーティン」公開「キュンとした」「守護神が真剣な表情」と反響
【モデルプレス＝2025/10/31】元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈が10月30日、自身のInstagramを更新。夫で元サッカー日本代表の本並健治氏と娘の朝の様子を公開し反響を呼んでいる。
【写真】42歳サッカー元日本代表「朝のルーティン」夫＆娘のほっこり姿
丸山は、「＃ぷくぷくと、守護神 ＃朝のルーティン」などのハッシュタグとともに「朝、お皿洗いしてた時の光景 パパがぷくぷくの髪の毛を結ぶ なんか、可愛いな」と綴り、座っている娘の髪の毛を結ぶ本並氏の写真を数枚投稿。本並氏が時間をかけて丁寧に娘の髪を整える様子が収められており、丸山は「パパっ子いつまで続くかな？」と締めくくっている。
この投稿に、ファンからは「微笑ましい」「いいパパ」「幸せな光景」「素敵な家族」「愛情伝わる」「パパ大好きになりますね」「守護神が真剣な表情してる」「キュンとした」といったコメントが寄せられている。
丸山は、2020年9月に本並氏と結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
