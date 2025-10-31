ローソンが“クマ対策”発表、出没エリアの店舗にクマ撃退スプレーや低周波発生装置

ローソンは10月31日、クマ対策に関する基本方針を策定したと発表した。この基本方針はローソンの従業員がより安全・安心に働ける環境を目指すとともに、利用客にもより安全・安心にローソン店舗を利用してもらうことを目的としている。



基本方針では、まず、「お店を守るガイドブック」にクマ対策に関する内容を追加し、店舗への周知を実施。具体的には「クマ出没情報等の収集」（自治体発信情報をホームページやアプリから収集）、「クマを店舗に寄せ付けない対策」（ゴミ置き場など食品の匂いがするスペースの清掃、クマ出没情報を確認した際のゴミおよびゴミ箱の店内保管など）、「クマ出没時の対応」（自治体指示に従い時短営業および休業実施、自動ドアの手動への切り替え、通報先・店舗内避難場所の確認など）の3つの段階に分けてマニュアルを作成する。



次に、北海道、東北、北関東の実際にクマが出没しているエリアの店舗（約100店舗）には、クマ撃退スプレーを配布。



さらに、クマがローソン店舗に近づかないよう低周波発生装置の店舗への設置や、クマよけアイテム（鈴、ホイッスル、光る防犯アラームなど）の従業員の携帯を検討する。