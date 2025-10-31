ダイハツ「次期コペン」後輪駆動の「軽オープンカー」として登場か？ 「K-OPEN」世界初公開！ 走りの楽しさ追求した未来の姿とは！

ダイハツが新たな「コペン」世界初公開！

2025年10月29日（プレスデイ／一般公開は31日から）に開幕した「ジャパンモビリティショー2025」のダイハツブースの中央に陣取って高い注目を集めていたのが、「K-OPEN」と名付けられた未来の「コペン」を示唆するコンセプトモデルと、そのランニングプロト（K-OPENランニングプロト）でした。

次期コペンとして登場なるか!?

前回の「ジャパンモビリティショー2023」で展示された「ビジョンコペン」は、未来のコペンを占うモデルとしてFR（後輪駆動）レイアウトを採用し、1.3リッターエンジンを搭載する“普通車サイズ”のモデルとされていました。

そして、当時の来場者アンケートではFRとなることは好意的に受け入れられた一方で、普通車となることに難色を示す声が多かったということで、今回は、FRレイアウトはそのままに軽自動車サイズに収めたモデルが世界初公開されたというワケです。

とはいえ、FRレイアウトのスポーツモデルを手がけてこなかったダイハツだけに、まずはランニングプロトとして現行型コペンをベースにFR化を施したプロトタイプを作成。

この車両は「ハイゼットカーゴ」のエンジンやトランスミッション、デファレンシャルなどをコペンに流用したもので、エンジンは斜めに傾けて搭載するスラントエンジンとしている点が大きな特徴。エンジンを低い位置にマウントすることができ、低重心化が可能となっています。

これによってほぼ50：50の前後重量配分を実現することができ、実際の走行では安定したブレーキング性能も実現。そこからハンドルを切っていくとしっかり荷重が乗った状態で旋回を開始し、脱出では後輪が地面を蹴飛ばすという非常に楽しいモデルに仕上がったといいます。

とはいえ、このランニングプロトはまだようやく走り出したばかりということで、これがすぐに次期コペンにつながるというワケではないと、ダイハツの担当者は言います。

しかし、軽自動車らしいランニングコストの低さはそのままに、走らせて楽しいモデルに仕上げていきたいと意気込みを話してくれました。

そういうこともあって、タイヤは前後同一サイズのもので、銘柄も極端にハイグリップではないチョイスとなっていて、タイヤの性能に頼らずにFUN（ファン）な走りを実現するように今後も開発を進めていくとのことなので、期待して待ちたいところです。

そして、デザインコンセプトのK-OPENは、ボディサイズは軽自動車サイズに収めつつもグラマラスなリアフェンダーやキャビンを中心とするロングノーズスタイルなど、後輪駆動であることを感じさせるものに仕上がっていました。

こちらもあくまでコンセプトということで、ルーフに関してはこれまで通り電動リトラクタブルハードトップとするのか、それともソフトトップとするのかなども含めて来場者の意見を聞きながら開発を進めていくそうです。

※ ※ ※

2026年8月末にコペンが生産終了することがすでにアナウンスされていますが、次期コペンは焦ってリリースするのではなく、しっかり作り上げてユーザーに笑顔になってもらうクルマに仕上げてからリリースしたいと言います。

少し時間はかかるかもしれませんが、ユーザーの声を反映したモデルとして登場することを期待したいところです。