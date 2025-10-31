◇自動車レース▽スーパーＧＴ最終戦「ＭＯＴＥＧＩ ＧＴ ３００ｋｍ ＲＡＣＥ ＧＲＡＮＤ ＦＩＮＡＬ」（１０月３１日、モビリティリゾートもてぎ＝１周４・８０１キロ）

今季限りでスーパーＧＴを“卒業”する４６歳の大ベテラン、松田次生（コンドー・レーシング）がレース前日の１０月３１日、モビリティリゾートもてぎで記者会見を開いた。

第６戦（９月２１日、スポーツランドＳＵＧＯ）で通算２５勝目を挙げた直後にシートを離れる決意をした。２０００年にデビューして勝つことだけを考えてきた。目標の数字にたどり着いた時、緊張の糸が切れるのは当然の流れでもある。「後はあのレースで（チームメイトの２５歳の名取）鉄平の最終周でのオーバーテイクを見た時に自分自身がある程度、土台を作ってきた中でそろそろ若い選手にバトンタッチしてもいいのではないかと思いました」。

初優勝は２００１年の第５戦（モビリティリゾートもてぎ）だった。２００６年からはニッサンのワークスチーム「ニスモ」のエースドライバーとして活躍してきた。今後については「まだ最終戦が残っているので」という理由で多くは語らなかったが。「スパー耐久やスパ、ニュル、ルマンなどの海外のレースに興味があります」とハンドルを握り続けることも明言した。

◇松田次生（まつだ・つぎお） １９７９年６月１８日、三重・桑名市出身、４６歳。１９９７年に鈴鹿サーキットレーシングスクール・フォーミュラクラスに入校。同期生には佐藤琢磨がいる。９８年から全日本Ｆ３に参戦。同年にフォーミュラニッポンにスポット参戦した。２０００年からはスーパーＧＴの前身である全日本ＧＴ選手権のＧＴ５００クラスに参戦。２００６年からはニッサンに移籍してワークスチーム「ニスモ」の中心的なドライバーとして大活躍した。