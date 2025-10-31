今季限りでの現役引退を発表しているＪ２札幌ＭＦ深井一希（３０）が、１１月２日のアウェー・千葉戦でメンバー入りすることが３１日、濃厚となった。同日、札幌・宮の沢で行われたゲーム形式の練習で主力組にも入ってプレー。存在をアピールした。

ベンチ入りは７月５日のホーム・山口戦（１〇０）が最後。試合出場は４月２５日のアウェー・大宮戦（０●１）で後半１４分からプレーして以来、遠ざかっている。２４試合ぶり出場の可能性もある千葉戦へ「出たらやるだけ。あとは（柴田）監督が決めることなので。ちゃんと準備して、ピッチに立った時には後悔ないようにやれたら」と意気込みを言葉にした。

引退の要因となったのはプロ入り後、５度にわたって手術した両膝の痛み。現状は「我慢できる範囲内では練習できている」と言うように、決して万全ではない。「あと１か月頑張れば、この痛みからも開放される。寂しさというよりかは、正直なところ、早く１か月たって欲しいなというくらい」、そう漏らすほどの状態も、もう一度ピッチに立つため、別メニュー調整が少なくない中も、練習は続けてきた。その根底にあるのは常々口にしてきた、周囲への感謝の思い。「ここまでやってきて色んな方に応援してもらったので。そういう人たちのために何とか最後やりきりたい」と声を大にした。

千葉戦に引き分け以下なら、１年でのＪ１復帰という道は絶たれる。深井自身も「崖っぷちの状況」と口にするほどの逆境を覆すべく、ピッチ外から感じてきたことは改善する。「状況が状況なだけに焦ったりとかがあるので。プレーでも精神的なところでも、落ち着かせて、バランスを持たせられるようにやっていけたら」。若いチームが浮足立たぬよう、冷静に戦況を見極めながら、けん引する。

幾度も訪れた苦難を乗り越え、ボランチの位置で試合を作り、札幌を支えてきた。残り４試合、生きざまは最後まで貫く。「僕はミスするのが嫌いなので。チームに１人は堅実な選手がいても良いと思っているので。そういうプレーができたら」。深井が確実に仕事をこなし、昇格への可能性を少しでも上げにいく。