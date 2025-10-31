ドナルド・トランプ大統領が訪日することで実現した高市早苗首相との初めての日米首脳会談は、共同記者会見は開かれなかったものの、日本国民からは好意的に受け止められ成功と見られている。臨床心理士の岡村美奈さんが、トランプ大統領を迎えた高市首相のボディランゲージについて分析する。

【写真】物議を醸した米軍基地でのポーズ。弾けるような笑顔の高市首相

＊ ＊ ＊

外交力は乏しいとされていた高市早苗首相がみせた親密外交に、ドナルド・トランプ米大統領もご機嫌だったようで、”首脳会談は大成功””外交的に最高の滑り出し”など高評価が相次いだ。

首相就任以来、外交で活躍する姿や人生が若い女性たちを惹きつけ、SNSでは「サナ活」という言葉が広がっているという。高市氏が愛用のバッグは全カラーが完売し、メモ用ボールペンも話題に。「サナかわいい！」という親しみから始まるというサナ活の女性たちに、米海軍横須賀基地訪問時のはしゃぎっぷりは”かわいすぎる””明るくていい””チャーミング”に見えたらしい。だが世間では賛否両論、物議をかもしている。日米首脳会談での高市首相のボディランゲージとはどんなものだったのか。

28日、東京・元赤坂の迎賓館で、トランプ氏を待つ高市氏は緊張していた。自分の気持ちをなだめるように、光沢のあるオフホワイトにグレーの縁取りがあるジャケットの襟などを何度も触る。このジャケットにトレードマークの真珠のネックレスを合わせた装いは、彼女の顔色を明るく華やかに見せ、総裁選で着用していたブルーのスーツより似合っていた。

トランプ氏が到着すると、タイミングを計るように近づいて手を差し出す。各国の男性首相との握手では、手首を返したり、もう一方の手で腕を掴んだりと、自らが優位に立つための握手をすることで知られたトランプ氏だが、高市首相にはまっすぐに手を差し出し、対等な形での握手を見せた。相手の手を力強く固く握って権力やパワーを誇示することで有名なトランプ氏が、写真撮影では高市氏の握手に「とても力強い握手だ」とコメント。トランプ氏の手を握る高市氏の指先が白くなっていることから、かなりの強さで握っていたものと思われる。緊張と会談へ向けての意気込みがそうさせたのだろう。

並んで立つトランプ氏が、高市氏に向かって何かをささやくと、高市氏が満面の笑みを見せてトランプ氏の腕に肩をポンポンと当てた。外交辞令より個人的な関係構築が極めて重要といわれるトランプ氏との関係で、親密にやっていきたいというサインを先に送ったのは高市氏だ。男性同士にはできない女性ならではの仕草だろう。

日米首脳会談の席で、相対するように着席した両首脳。トランプ氏はいつもより若干前かがみになって腰かけているようにも見えた。正面に座る高市氏の目線に合わせたのかもしれない。首相関係のXには「高市内閣総理大臣とトランプ大統領による首脳会談、署名式、拉致被害者御家族用との面会等の様子です」と記したショート動画がアップされている。この動画を最後まで見ると、ちょっと驚くシーン出てくる。高市氏がトランプ大統領にエスコートされているのだ。これではまるでトランプ氏がホスト国の首脳ようで、イニシャチブを取っているのがトランプ氏だと印象づけてしまいそうだ。

その後、トランプ氏は米大統領専用ヘリコプター・マリーンワンに高市氏を同乗させ、米海軍横須賀基地を訪問。トランプ氏が演説中、高市氏を呼び寄せると「彼女こそ勝者だ」と紹介され、在日米兵らの大歓声の中、高市氏は右の拳を高く突き上げた。演説しながら彼女の肩を抱くトランプ氏に高市氏はにこやかに応じる。さらに会場の喝采にこたえサムズアップを見せ、弾けるような笑顔を見せ、飛び跳ねるように腕を突き上げた。緊張が解け、会場の盛り上がりも彼女にとっては最高潮、ハイテンションに見えるこの仕草は自分が勝者だと誇示するとともに、米国に受け入れてもらえたという喜びもあったのだろう。

これに対し”コミュニケーション能力に期待””誇らしい”と高評価がある一方、”媚びている””恥ずかしい”という批判の声が上がった。これらの声に「女性への嫉妬」「女の敵は女」という逆批判も出ているが、批判したくなる気持ちもわからないではない。この仕草が行われたのが米軍基地の中であり、周囲を囲んでいたのは米兵だったからだ。歓声にこたえて拳を突き上げ飛び跳ねる日本の首相、大統領に肩を抱かれ笑みを見せる首相を見て、彼らはどんな印象を持っただろう。彼らの前だからこそ、拳を突き上げるなら一度だけで、堂々と足を踏ん張って高らかに突き上げていれば批判もここまでなかった気がする。

トランプ政権での外交政策では、感情的な対立が国同士の関係悪化を招いてきたケースが過去あるだけに、安倍晋三元首相のトランプ外交戦略を踏襲した形でトランプ氏の感情や気持ちを優先し、女性ならではのボディランゲージも使い、表情たっぷりに振る舞っていたようにみえる高市氏。日米同盟の新たな黄金時代を築くことができるのか。その手腕が試されるのはこれからだ。