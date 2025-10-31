「通帳見せて」追い詰められた妻の判断は？｜新興住宅地で見栄を張りすぎた話【ママリ】

この漫画は、著者・音坂ミミコ(@otosakamimiko)さんの友人・三重崎一家が念願だったマイホームを手に入れるも、妻・ハルミが見栄のために散財してしまい、わずか数年でマイホームを手放すまでを描いています。『新興住宅地で見栄を張りすぎた話』第61話をごらんください。

ハルミは夫のコタロウに「通帳を見せてほしい」と頼まれました。しかし、通帳を見せると貯金がなくなっていることが知られてしまうため、ハルミは「最近、記帳していないから」とごまかしました。そんなやりとりをしていると、息子のコウキが昼寝から目を覚ましました。

©otosakamimiko

©otosakamimiko

コタロウは妻のハルミに、「今の家計の状況を知りたいから、通帳を見せてほしい」と頼みました。すると、ハルミは突然慌てた様子を見せました。

©otosakamimiko

コタロウに通帳を見せてほしいと頼まれたハルミは困って、言い訳をしていました。すると、その間に息子のコウキが目を覚まします。結果として、ハルミはこの話をうやむやにしてしまいました。

手放して気づいた本当に大切なもの

©otosakamimiko

この漫画の主人公・三重崎ハルミは、大手企業に勤めるエリートサラリーマンの夫と、元気な息子と暮らす専業主婦。三重崎一家は、静かで整った新興住宅街に、念願のマイホームを手に入れました。穏やかな日々が続くかと思いきや、たった数年で家を手放すことになるのです。



引っ越し先で出会ったママ友たちは、ハイブランドの服や持ち物に身を包み、気さくで親切な人ばかり。けれどハルミは、どこか居心地の悪さを感じ始めます。自分とは違う「豊かな暮らしぶり」に引け目を感じ、次第に劣等感を抱くようになっていったのです。



やがてハルミは、「負けたくない」という気持ちから、ブランド品のバッグや食器を次々と購入。ママ友より少し高い物を選ぶことで、安心感や優越感を得ていました。さらに、子どもの習い事や小学校受験までも、周囲の流れに合わせて見栄で決めてしまいます。気づけば、今月の支払いを翌月の給料でまかなうようになり、200万円あった貯金も30万円まで減ってしまっていました。



そんな折、夫の会社に残業規制がかかり、手取り収入がダウン。毎月の固定費がまかないきれず、ついにはマイホームを手放す決断を下すことになります。



お金の問題だけでなく、どこかで「自分を見失っていたこと」がいちばんの原因だったのかもしれません。他人と比べすぎず、自分たちのペースで暮らす大切さを思い出させてくれる作品です。

記事作成: kotti_0901

（配信元: ママリ）