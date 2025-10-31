西野未姫、1歳長女＆夫・極楽とんぼの山本圭壱との“ハロウィン風”家族3ショット「大きくなりましたね」「かわいすぎるぅー!」
タレントの西野未姫（26）が30日、自身のインスタグラムを更新。長女・にこりちゃん（1）、夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱（57）との家族3ショットを公開した。
【写真】「大きくなりましたね」西野未姫＆1歳長女＆山本圭壱の家族3ショット
西野は「#今年は何もしませんでした #娘の1歳のお誕生日に気合い入れすぎて #ハロウィンは手を抜きました #せめて娘に仮装させたいという事で #パンプキンにこりになりました #ハロウィンらしい事何もしなかったので来年は頑張りたいなぁ」とつづり、パンプキン衣装をまとった長女と、プライベート感満載の山本とのリラックスした家族3ショットを投稿している。
続けて、長女のソロショットをアップし、愛らしい笑顔や元気いっぱいの姿を披露した。
かわいらしい投稿に、ファンからは「可愛すぎます 本当に疲れも眠気もぶっ飛びますね〜」「大きくなりましたね 家族３人しあわせのひとときですね」「かわいすぎるぅー!!!」などのコメントが集まっている。
