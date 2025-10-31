ホンダ0シリーズの入門モデルが登場

ホンダ0 αプロトタイプ｜Honda 0 α Prototype

「Honda 0 α」は、都市にも自然にも美しく調和し、あらゆるシーンで人びとに寄り添う存在を目指したSUV。今年1月に米ラスベガスで開催された世界最大級のテクノロジー見本市「CES 2025」で発表された「Honda 0 SALOON」「Honda 0 SUV」に続き、ホンダ0シリーズの世界観への入り口となるゲートウェイモデルとして新たにラインナップに加わり、洗練されたデザインと、広い室内空間による高い快適性が特長となる。

Honda 0 αの量産モデルは、ホンダ0シリーズの開発アプローチである「Thin, Light, and Wise.（薄い、軽い、賢い）」を具現化した技術を搭載。2027年から日本やインドを中心に、グローバルでの販売が予定されている。

パッケージ設計は“Thin”の思想に基づいており、低全高なスタイルとロードクリアランスを両立し、薄型のキャビンでありながら広々とした快適な室内空間を実現。また、ワイドなスタンスが安定感とSUVらしい力強さを表現している。

エクステリアは、ホンダ0シリーズらしいスリークで洗練されたボディデザインと、独創的なSUVらしいプロポーションを兼ね備えた。車両の前後にはパネル状のスクリーンフェイスを配置し、フロントにはヘッドライト・充電リッド・発光式のエンブレムなど、従来は個別に構成されていた部品を一体化するかたちで統合。

リヤはテールランプやバックライト、ウインカーなどをまとめたU字型のライトが輪郭を際立たせており、視覚的にも機能的にも洗練されたデザインとなっている。

INFORMATION

ジャパンモビリティショー2025

・会期：プレスデー10月29日（水）～30日（木）／一般公開日10月31日（金）～11月9日（日）

・会場：東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-11-1）

・主催：一般社団法人 日本自動車工業会

・公式サイト：https://www.japan-mobility-show.com/