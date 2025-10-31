タレント河合郁人（38）が31日、TBS系ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）にMCとして生出演し、学歴詐称が取り沙汰されてこの日、2度目の不信任が決議された静岡県伊東市の田久保真紀市長（55）の発言に苦言を呈した。

田久保氏はこの日の市議会臨時会で、不信任決議が出され、議員20人中19人による賛成多数で可決。31日付で失職する。

番組では、議会後の記者とのやりとりが紹介された。「市長を務めた上での卒業証書は欲しいか」との記者からの問いに、田久保氏は「今日の議会の決定をいただいて卒業とさせていただきました。市長としての卒業証書は市民の皆さんから既にいただいていると思います」と返答。また「任期を務められなかったので中退では」と尋ねられ、「私からの申し出で途中で終了したということではありませんので、除籍ということなのかなと」と答えた。

疑念が晴れない卒業証書にかけた質疑応答だったが、まずはMC石井亮次が「笑いにしちゃいけないと思う」と指摘。ナジャ・グランディーバも「何も思ってないという感じがしますね」と首をかしげた。

続いて河合も「この自虐をやっていい人は、全部を出して、謝って…」と話し、「何年かたってからやっていいやつですけど。今年中にやることではない」と、早急すぎる“ネタ化”には批判的な意見を口にした。一方で「質問も質問だなと思いましたけど」と、報道陣側にもクギを刺した。