米大リーグで大谷、山本、佐々木が所属するドジャースとブルージェイズが対戦しているワールドシリーズ（ＷＳ、７回戦制）の第６戦は３１日（日本時間１１月１日）、トロントで行われる。

３勝２敗で３２年ぶりの制覇に王手をかけるブルージェイズを勢いづけたのは、第５戦で勝利投手になった２２歳のイェサベジだ。９月１５日にメジャーデビューを飾ったばかりのルーキーが、重要な一戦で７回１失点の快投を見せた。

ポストシーズンでは５試合に先発し、ＷＳでは本拠地で迎えた第１戦の先発を任された。この試合は４回２失点と今一つの投球だったが、敵地ロサンゼルスで行われた２９日の第５戦では本領を存分に発揮した。

１メートル９３の長身で、右腕を真上から振り下ろすような独特のフォームから繰り出すスライダーとスプリットを武器に、ＷＳでの新人最多記録となる１２奪三振をマーク。被安打３、１失点と、相手打線を手玉に取った。

今季、マイナー１Ａから一気に駆け上がり、ＷＳという最高峰の舞台で大谷らメジャー屈指のスターたちを抑えるサクセスストーリーを実現したイェサベジは「本当にクレイジーな世界だ。ハリウッドでもこれほど完璧には描けないだろう」と振り返った。新星は今後もどんな物語を紡げるか、期待が膨らむ。（平沢祐）