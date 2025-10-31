気象予報士の穂川果音さんが自身のインスタグラムで、大型犬たちとの癒やしのひとときを投稿しています。



【写真を見る】【 穂川果音 】「大きなわんちゃん」大型犬たちと癒やしのひととき フォロワー “犬の方が癒されてる”





穂川さんは「先週末は、大きなわんちゃんに癒されてきました」とテキスト。セントバーナードと思われる大型犬に身を寄せる写真では、穂川さんと犬の両方が目を細めています。









もう一頭のセントバーナードも穂川さんに安心している様子で、鼻を穂川さんの鼻に近づけて挨拶を交わしている模様。







さらに穂川さんは、オールドイングリッシュシープドッグと思われる、ふわふわとした毛足の長い大型犬に身を寄せ、カメラの方を向くよう指差す様子も。犬は続くカットで穂川さんと同じ目線で収まっています。









穂川さんは「エネルギー切れのみんなに、癒しのお裾分け」と語っていて、フォロワーからは「4枚目の画像同じ顔」「犬になりたい」「むしろ犬の方が癒されてる気が」など、親しみある声が多く集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】