宮内庁の公式インスタグラムは10月30日までに投稿を更新。28日に東京・元赤坂の赤坂御苑で開催された秋の園遊会の写真を投稿しました。同アカウントでは珍しく、料理写真も投稿。意外なメニューに、ネット上では「イメージ違うからびっくり」「おいしいんだろうな」などの反応がありました。



【写真】煙がモクモク 意外な定番メニュー

同アカウントは、天皇、皇后両陛下と長女愛子さまをはじめ、秋篠宮ご夫妻や次女佳子さま、三笠宮家の彬子さまらが招待者と笑顔で懇談される写真を公開。会場の和やかな雰囲気を伝えました。



天皇、皇后両陛下はファッションに同じ色を取り入れる「シミラールック」が注目されていますが、今回は天皇陛下のネクタイと、皇后さまのセットアップを薄いラベンダー色で統一。また、隣同士に並んだ愛子さまと佳子さまは、色味の違うボルドー系のセットアップを着こなし、深まる秋を感じさせました。



園遊会で振る舞われた料理写真も公開されました。園遊会のメニューといえば、宮内庁の施設「御料牧場」（栃木県）の羊を使ったジンギスカンや、焼き鳥などが知られています。ネットユーザーの中には、定番メニューを初めて知ったという人も多かったようで、SNS上には「園遊会でジンギスカン！」「焼き鳥が出るんだ！」「ジンギスカン気になる」「焼き鳥おいしそう」「すごくおいしいんだろうな」「イメージ違うからびっくり」などの声が上がりました。



◇



御料牧場は標高145メートルの丘陵地にあり、総面積は約252ヘクタールで東京ドーム約54個分。「皇室の牧場」として、乗馬用の馬をはじめ、乳牛や羊、豚などを育てています。



「牛乳・肉・卵及び野菜などのホームメイドの生産品は、皇室のおもてなしとして、宮中晩餐、園遊会など内外賓客接伴のための各種行事に用いられるとともに、皇室の方々のご日常にも利用され、新鮮で高品質な物を生産することを心掛けています。また、農薬・抗生物質は対象に応じて定められた使用基準を遵守し、生産物の安全性の確保に努めています」（宮内庁ホームページから）



年に一度、見学会も開かれています。