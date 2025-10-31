¡Ö¥¤¥±¤ª¤¸¤¹¤®¡Á¡×¡Ö¥¬¥¿¥¤¡¢¤«¤Ê¤ê¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¿Íµ¤ÀäÄº´ü¤Î·ëº§¤«¤é16Ç¯Ž¥Ž¥Ž¥¿åÅè¥Ò¥í¤Î¶á±Æ¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö·ëº§»ØÎØ¤Ä¤±¤Æ¤ë¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Ç¼Â¶È²È¤Î¿åÅè¥Ò¥í(41)¤¬ÈäÏª¤·¤¿Ì¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÌ¼¤¬µÞ¤Ë¡Ø¥Ñ¥Ñ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁêÃÌ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤ÉŽ¥Ž¥Ž¥¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡¢¤Ä¤¤¿È¹½¤¨¤¿¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯²Ä°¦¤¤ÆâÍÆ¤Ç¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¡¡¤Û¤ó¤ÈÀ®Ä¹¤¬Áá¤¤¡¡ºÇ¶á¤Ï²¶¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¿©¤Ù¤ë¤·¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¤Þ¤¿¤µ¤é¤ËÇØ¤¬¿¤Ó¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¡£º£¤Ï¤â¤¦°¼¹á¤È10¥»¥ó¥Á¤·¤«°ã¤ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢Ì¼¤«¤éÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÁÇÅ¨¡×¡Ö¥¤¥±¥Ñ¥Ñ¤¹¤®¤ë¤ä¤í¡×¡Ö¥¬¥¿¥¤¤«¤Ê¤ê¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö·ëº§»ØÎØ¤Ä¤±¤Æ¤ë¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö¥à¥Ã¥¥à¥¡×¡Ö¥¤¥±¤ª¤¸¤¹¤®¡Á¡×¡Ö¼«Ëý¤Î¥Ñ¥Ñ¡×¡ÖÌ¼¤µ¤óÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¥É¥é¥Þ½Ð¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¿åÅè¤Ï¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥«¥Ö¥È¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢2006Ç¯)¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø¡Á¥¤¥±¥á¥ó¡é¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Á¡×(07Ç¯)¡Ö¥á¥¤¤Á¤ã¤ó¤Î¼¹»ö¡×(09Ç¯)¡¢±Ç²è¡Ö¥É¥í¥Ã¥×¡×(09Ç¯)¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£09Ç¯¤Ë¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î°¼¹á¤È·ëº§¡£ËÜÌ¾¤Îã·Æ£ÃÒÍµÌ¾µÁ¤Ç¼¹É®¤·¤¿¾®Àâ¡ÖKAGEROU¡×¤ÇÂè5²ó¥Ý¥×¥é¼Ò¾®ÀâÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£15Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢19Ç¯¤Ë¼¡½÷¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£