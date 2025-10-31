¡ÖÃ¯¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¡×90Ç¯Âå¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¾¯½÷Ì¡²è²Èà20ºÐ¤Î´¢¾å¤²á¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÂÀÈý¡ª¡ª¡×¡ÖÉþÁõÅª¤Ë¤Ê¤ó¤«²û¤«¤·¤¤¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤´¶¤¸¡×
20ºÐ¤Îº¢¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«
¡¡80Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é90Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ë¤«¤±¤Æ³èÌö¤·¤¿¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼ºî²È¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÃ¯¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢20ºÐ¤Îº¢¤Î»ä¤Ç¤¹¡£´¢¤ê¾å¤²¤Ñ¤Ã¤Ä¤óÁ°È±¡¢ÂÀÈý¡ª¡ª¾Ð¡¡¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ï¡¼¥Ä¤È¤«¡¢¥Ø¥ô¥£¥á¥¿¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢20ºÐ¤Îº¢¤ÎÇò¹õ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏÌ¡²è²È¡¦¾®Àâ²È¤ÎÀÞ¸¶¤ß¤È(61)¡£¤Ñ¤Ã¤Ä¤óÁ°È±¤Î´¢¤ê¾å¤²¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤ËÂÀÈý¤Î¥â¡¼¥É·Ï¥á¥¤¥¯¡¢¥í¥Ã¥¯·Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥í¡¼¥Þ¤ÎµÙÆü¤ß¤¿¤¤¡×¡Öº£¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤¬¤³¤Îº¢¤âcute¡×¡Ö²®ÌîÌÜÍÎ»Ò¤µ¤ó¤È¤«¡¢¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥º¤È¤«¡¢ÉþÁõÅª¤Ë¤Ê¤ó¤«²û¤«¤·¤¤¡×¡Öº£¤Î¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿½÷À¤é¤·¤µ¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ï¡¼¥Ä¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÞ¸¶¤Ï1985Ç¯¤Ë¾¯½÷Ì¡²è²È¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£87Ç¯¤Ë¾¯½÷¾®Àâ²È¤È¤·¤Æ¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢90Ç¯¤Ë´©¹Ô¤·¤¿¡Ö»þ¤Îµ±¤¡×(¹ÖÃÌ¼Ò)¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£110ËüÉô¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢95Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿¡£