¡¡¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼Æ£ËÜÈþµ®¤ÎÉ×¤Ç¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÉÊÀî¾±»Ê¡×¤Î¾±»ÊÃÒ½Õ¤¬ÈäÏª¤·¤¿à¸½ÃÏ´ÑÀïá»Ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÎò»ËÅª»î¹ç¤ò´ÑÀï½ÐÍè¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹·àÅª¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤Î½Ö´Ö¡£¢¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¶õµ¤¤ò¥Ó¥·¥Ð¥·´¶¤¸¤Ê¤¬¤é±þ±ç¤·¤¿»³ËÜÍ³¿Åê¼ê´°Åê»î¹ç¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥È¥í¥ó¥È¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º(WS)¤ò¸½ÃÏ´ÑÀï¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¥Õ¥¡¥ó¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿À¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤Ž¥Ž¥Ž¥¡×¡Ö¶¯±¿¡¢²¿¤â¤«¤â¡×¡Ö¤¨¤§¤§¤§¤§¤¨¡½¡½¡½¡½¡½!!!¡×¡ÖÀ¸¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤â¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö1¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤½¤³µ¤¤Þ¤º¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡©¡×¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£