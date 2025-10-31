吉田沙保里が女優・高島礼子、元Jリーガーとラウンド アスリート3人と同じペースで回った高島を称賛「本当に凄い」
吉田沙保里が自身のインスタグラムを更新。「先日はこのメンバーで楽しいゴルフ」と記すと、元Jリーガーの田中隼磨と石川直宏に、女優の高島礼子が加わった4人でラウンドしたことを投稿した。
【動画】女優・高島礼子のドライバーに「ナイスショット！」の声【吉田沙保里のInstagramより】
アスリート3人の中に女優が1人加わったのだが、「礼子さん、私達と同じペースで回られて本当に凄い」と素直に称賛していた。投稿では5枚の写真と動画を公開したが、最初は楽しそうにポーズを決める4人の写真。「直くんと隼磨くんラブブ待ってるの可愛い」（原文ママ）と、男性2人が人気キャラのぬいぐるみを持っていたことに吉田も注目していた。続けて「礼子さんのドライバーショット！」「直くんのパーパット！」「隼磨くんのイーグルパット！」と動画が3本。いずれも選手の気持ちを盛り上げるような吉田の元気な声も収録されていた。中でも田中のイーグルパットは距離も短く期待が高まる。慎重に打ち出す方向を定めると、自ら「集中！」と気合を入れた。しかし残念ながらボールは右にそれ、ガックリと肩を落とす姿も収められていた。吉田は最後に「この日も終始笑って楽しい一日でした」と振り返っていた。
