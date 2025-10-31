シャフト真っすぐで違和感もゼロ!? オデッセイの順回転・ゼロトルク『Square 2 Square TRI-HOT』パター、11月7日デビュー
キャロウェイから、新作パターのアナウンス。「オデッセイから『Square 2 Square TRI-HOT』パターを11月7日よりCALLAWAY SELECTED STOREとオンラインストアにて数量限定発売いたします」と、同社。
【画像】陽光、コースで赤黒ジェイルバードを構えるとこんな顔
「様々なパターのスタイルが存在するなかで、あっという間に一大勢力となったゼロトルクパター。しかし、かなりハンドファーストで構えなければいけないモデルもあるため、打ちにくいといった印象を持つゴルファーも存在しています。この違和感を取り除くべく、オデッセイがつくり上げたのが『Square 2 Square TRI-HOT』パターです。
3種類のヘッド素材の配置で、フェース側からタングステン、ステンレス、アルミの並びでフェース側に大半の重さを集中。重心からフェース面が前に張り出さないため、シャフトを傾けることなく一般的なパターのような装着が可能となりました。ボールスピードのバラつきの低減に加え、安定した順回転ももたらす新開発の『Ai-DUAL・インサート』も大きな特徴です」（同社広報）
この新しいインサートは約1万5000回のシミュレーションと72種のプロトタイプを経て誕生したとか。打球側に柔らかいウレタン樹脂、内側に硬い樹脂を配置し、境目は複雑に曲がりくねったAI設計で、前作Ai-ONEと同様に均一なボール初速を生むことに加え、上部・下部打点でも『F.R.D（Forward Roll Design）グルーブ』という溝で安定した順回転が発生。打感・打音も『ホワイト・ホット』インサートに限りなく近い柔らかさだという。
その他、構えた見た目は赤と黒にタテに分かれたヘッドデザインを採用し、アライメントには十字形の『ニュー・クロスヘアー・アライメント』を配置。センターシャフトデザインをより正確に合わせる工夫も施されている。
ラインアップはツノ型の『#7』、黒赤ストライプの『JAILBIRD』、人気のミッドマレット『ROSSIE』、そして38インチの『JAILBIRD CRUISER』の4種類。価格は#7/JAILBIRD/ROSSIEが税込82,500円で、CRUISERが同89,100円。数量限定品にて、気になる人はお早めに。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
<ゴルフ情報ALBA.Net>
