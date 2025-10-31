¶â»Ò¶îÂç¤¬Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤Ç·è¾¡¤Ø¡¡ÀÐÀîÎË2°Ì¡¢ÊÒ²¬¾°Ç·¤ÏÍ½ÁªÍî¤Á
¡ã¥Õ¥©¡¼¥Æ¥£¥Í¥Ã¥È ¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥º ¥«¥Ã¥×¡¡2ÆüÌÜ¡þ31Æü¡þÀ®ÅÄ¥Ò¥ë¥º¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¡þ7137¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼71¡äÁª¼ê²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¿·µ¬Âç²ñ¤ÎÂè2¥é¥¦¥ó¥É¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£23ºÐ¤Î¶â»Ò¶îÂç¤¬5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î¡Ö66¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥È¡¼¥¿¥ë10¥¢¥ó¥À¡¼¡¦Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤Ç·è¾¡¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃÝ¤Ü¤¦¤¤ò¿¶¤ê²ó¤¹ÀÐÀîÎË
¥È¡¼¥¿¥ë8¥¢¥ó¥À¡¼¡¦2°Ì¥¿¥¤¤ËÀÐÀîÎË¤ÈµÈÅÄÂÙ´ð¡£¥È¡¼¥¿¥ë7¥¢¥ó¥À¡¼¡¦4°Ì¥¿¥¤¤Ë¤ÏÂç´äÎ¶°ì¤Èº´Æ£ÂçÊ¿¡¢¥È¡¼¥¿¥ë6¥¢¥ó¥À¡¼¡¦6°Ì¤Ë¤Ï¾®ÀÆÊ¿Í¥ÏÂ¤¬Â³¤¤¤¿¡£Áª¼ê²ñÄ¹¤ÎÃ«¸¶½¨¿Í¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë3¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦64°Ì¥¿¥¤¤ÇÍ½ÁªÍî¤Á¡£2½µÁ°¤Î¡ÖÆüËÜ¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤òÀ©¤·¤¿ÊÒ²¬¾°Ç·¤â¥È¡¼¥¿¥ë4¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦72°Ì¥¿¥¤¤È¿¶¤ë¤ï¤º¡¢2Æü´Ö¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¤Î¾Þ¶âÁí³Û¤Ï1²¯5000Ëü±ß¡£Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï3000Ëü±ß¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£
