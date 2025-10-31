山下美夢有、古江彩佳が4位で週末へ 単独首位に韓国のチェ・ヘジン
＜メイバンク選手権 2日目◇31日◇クアラルンプールG＆CC（マレーシア）◇6536ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第2ラウンドが終了した。山下美夢有と古江彩佳がトータル8アンダーまでスコアを伸ばし、日本勢トップの4位タイで週末を迎える。
【ドレス写真】渋野日向子がメガネ女子に変身？
岩井明愛はトータル6アンダー・18位タイ。畑岡奈紗はトータル5アンダー・24位タイ、岩井千怜はトータル4アンダー・34位タイ、馬場咲希はトータル3アンダー・41位タイにつけた。吉田優利はトータル2アンダー・49位タイ。勝みなみはトータル1オーバー・64位タイ、竹田麗央はトータル3オーバー・73位タイに沈んだ。トータル14アンダー・単独首位にチェ・ヘジン（韓国）。トータル9アンダー・2位タイには昨年覇者のイン・ルオニン（中国）、ハナ・グリーン（オーストラリア）が続いた。今大会の賞金総額は300万ドル（約4億5661万円）。優勝者には45万ドル（約6848万円）が贈られる。
