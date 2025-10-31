ルーキーの都玲華と荒木優奈が首位発進 渋野日向子は73位
＜樋口久子 三菱電機レディス 初日◇31日◇武蔵丘ゴルフコース（埼玉県）◇6690ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第1ラウンドが終了した。ルーキーの都玲華と荒木優奈が「66」をマーク。6アンダー・首位タイ発進を決めた。
【写真】都玲華さんの肩出しドレス
5アンダー・3位タイに桑木志帆、渡邉彩香、阿部未悠、佐藤心結。4アンダー・7位タイには2週連続優勝がかかる佐久間朱莉、横峯さくら、ルーキーの吉田鈴、入谷響ら10人が続いた。西村優菜は1アンダー・39位タイ発進。渋野日向子は1バーディ・3ボギーの「74」を喫し、2オーバー・73位タイと出遅れた。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
樋口久子 三菱電機レディス 初日の結果
シード獲得か？QT行きか？ 国内女子崖っぷちランキング2025
吉田鈴と渋野日向子がドレスに着替えました【写真】
都玲華さんが髪をほどきました【写真】
ヘビを投げてご満悦のシブコ【写真】
【写真】都玲華さんの肩出しドレス
5アンダー・3位タイに桑木志帆、渡邉彩香、阿部未悠、佐藤心結。4アンダー・7位タイには2週連続優勝がかかる佐久間朱莉、横峯さくら、ルーキーの吉田鈴、入谷響ら10人が続いた。西村優菜は1アンダー・39位タイ発進。渋野日向子は1バーディ・3ボギーの「74」を喫し、2オーバー・73位タイと出遅れた。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
樋口久子 三菱電機レディス 初日の結果
シード獲得か？QT行きか？ 国内女子崖っぷちランキング2025
吉田鈴と渋野日向子がドレスに着替えました【写真】
都玲華さんが髪をほどきました【写真】
ヘビを投げてご満悦のシブコ【写真】