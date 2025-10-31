日本シリーズ第5戦で阪神に逆転勝ちしたソフトバンクが30日、5年ぶりの日本一を達成しました。

昨季はリーグ優勝を果たすもセ・リーグ3位で勝ち上がったDeNAに2連勝からの4連敗で日本一を逃したソフトバンク。

今季は第1戦で敗れましたがそこから4連勝、小久保裕紀監督は就任2年目で日本一に輝き、甲子園球場で胴上げが行われると9回宙を舞いました。

優勝の会見で小久保監督は「昨年のことがあったので喜びも倍くらいの物を感じましたし、昨年ここ(日本シリーズ)で敗れた損失感は一年間持ち続けていたので、日本シリーズに出たときは頂上まで登り切るという思いだったので本当にうれしいです」と語りました。

試合は7回まで2点を追いかける展開でしたが、8回に柳田悠岐選手の2ランで同点、5回途中から継投に入った5人の中継ぎ陣が6回以降無失点でしのぐと、延長11回に野村勇選手のホームランで勝ち越しました。

投手陣について「5月から6月以降の戦いの中でも6回以降勝っている試合はほぼ勝ちきっているのが優勝につながり、日本シリーズも制することができたので、2025年のホークスの戦い方の象徴的な投手起用だったんじゃないかなと思います」

また、打者陣については「今日のホームランもそうですしMVPをとった山川(穂高選手)も日本シリーズで効果的なホームランが多かったなという印象でしたし、よくあそこ柳田が2ラン、その前に3打席で3出塁という嶺井の活躍も見逃せないですね」とこの日途中出場で2安打1死球、柳田選手のホームランの前にヒットで出塁していた嶺井博希選手の活躍をたたえました。