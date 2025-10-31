APEC＝アジア太平洋経済協力会議の首脳会議出席のため韓国を訪れている高市首相は、このあと中国の習近平国家主席と初めての首脳会談を行います。現地から中継です。

日中首脳会談は、今回の高市首相の韓国訪問中、最大の山場と言えます。高市首相は出席中の国際会議の一部の日程を外相の出席に切り替えるなど、入念に準備している模様です。

今回の会談では、歴史認識など両国の違いは脇に置いて、お互いに利益になる分野での協力を進める「戦略的互恵関係」や「建設的かつ安定的な関係」の推進で一致できるかが焦点です。

一方で高市首相は、中国によるレアアースの輸出規制など、経済的な威圧や尖閣諸島周辺など東シナ海での海洋進出への懸念なども、中国側に伝える見通しです。

高市内閣の閣僚のひとりは、「米中首脳会談でも、特にレアアースの問題が切り札になってアメリカが譲歩したように受け止められている。経済的威圧をするなという事は日中首脳会談でもきちんと言わなければならない」と指摘しています。

高市首相は自民党総裁に選ばれた後は靖国神社への参拝を控えているほか、首相の所信表明演説でも「重要な隣国であり、建設的かつ安定的な関係を構築する必要がある」などと述べ、中国側に前向きなシグナルを送ってきました。

こうした経緯の中で実現した会談で、中国に対して言うべきことは言いながらも、安定した日中関係の構築で習主席と歩調を合わせられるのか、高市外交、最初の正念場となります。