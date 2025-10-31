夫の転勤で義実家の近所に住むことになった沙織。夫は「母さんを頼れて安心だな」と言いますが、沙織は少し不安を感じていました。義母を面倒見が良く、善意であれこれ助けてくれようとしていますが、そっとしておいてほしい…とも思っていたのでした。■違和感が…義母は良い人だけど義母はいつでも頼ってと言いますが、沙織はどこか不安を感じていました。助けてくれるのはありがたいものの、連絡もなしに突然やってきて…。

■良かれと思って… 義母の行動が空回り？義母が良かれと洗濯物を畳んでいましたが、沙織は触られたくないと思っていました。別の日には、孫のために教材を勝手に大量購入…。事前に相談してほしいと沙織が言うと、謝るもののその行動はエスカレートしていって…。断る沙織に、夫から苦言が…！？こちらは投稿者のエピソードを元に、ウーマンエキサイトで公開された漫画です。漫画に対する読者からのコメントを紹介します。■読者の意見は…？まずは、義母が勝手に洗濯物を畳んだ場面です。読者からは、賛否両論の感想が寄せられました。

・私の義祖母、息子と留守番お願いしたら部屋のおもちゃ片付けてくれて洗濯畳んでくれるよ。いつも神！！ありがたや！！って思ってる。笑



・なんでも確認してからやってくれるとありがたいです。



・教材は迷惑だけど、洗濯物を畳んでくれるのは有難い。



また、義母が孫のためにと、英語教材を大量に持ってきた場面について、読者の意見です。

・この何冊もある教材、意外と使いませんよ。というか、使うためには親が関与しないと無理です。そして、置き場所に困る。



・「良かれと思って」が一番迷惑なんよ…。



・こうやって落ち込まれると酷いことしたみたいな気持ちになる。何か嫌だな…。



次に、義母がチャーハンを作ってきた場面での批判の意見です。

・うちはもうとりあえずお礼言って貰って、これいらんなぁ。ってやつは夫のみが食べるか、食べなきゃゴミ箱行きです。断るのが一番ストレスなんだよな。



・捨てるのもストレスだし、頼んでない食べ物はいらない。



・まさにうちの義父。週2で夫に謎の魚の粗煮を渡してきます。いらないと何度夫に言っても善意だからと断ってくれないので、毎回夫本人に食べさせてます。



反対に、チャーハンを持ってきた義母への対応など、嫁本人への苦言です。

・チャーハンは、息子である旦那の夜ご飯に出せば良かったのに！



・とりあえずもらってから考えたらいいのに…。返されるのってかなりショックだよ。



・奥さん、意地悪？それとも天然？コミュ症？



最後に、実母をかばって嫁に負担を強いる夫への苦言です。

・なんでこう男ってのは母親第1かね？嫁おるんやったら、嫁のこと大事にしてやりーや。



・いつまでもママ大好きなムチュコタンはいらねーんだよ。



・マザコンすぎー。



・このダンナが絶対要らなそうなものを、奥さんの実父からのプレゼントだよって渡す。文句言われたら、「お父さんがあなたが喜ぶと思ってわざわざ選んでくれたのに…ひどいわ…」って泣いてみるのはどうかな？



・おい夫、表へ出ろ。



・姑の機嫌と我が子の健康。優先すべきはどちら？



義母が良かれと思ってやった善意の行動それぞれ、読者の意見が割れる結果になりました。ただ、事前に聞いたり、相談してからにしてほしいという読者の考えもあるようです。読者からは義母よりも、夫への批判の方が多く…妻は責められたことで、今後の夫婦関係にも亀裂が…！？(ウーマンエキサイト編集部)